بغداد.. مديرية ناحية المنصور تُغلق بناية الجادرجي بالكامل

وفق توجيهات مدير ناحية المنصور ‘عبد الله الكناني’ قامت لجان المتابعة في مديريتنا بأغلاق البناية بالكامل لحين أنتهاء أجراءات فحص البناية من قبل الجهات المختصة حفاظاً على سلامة المواطنين وأصحاب المحلات.

يتبع …