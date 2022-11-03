Posted on by

تركيا تعلن إبحار 6 سفن حبوب أوكرانية

تركيا تعلن إبحار 6 سفن حبوب أوكرانية

أكدت السلطات التركية انطلاق 6 سفن شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في إطار اتفاق إسطنبول.

ا

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية، الاثنين، بحسب وكالة “الأناضول”.

وقالت الوزارة في بيانها: “أبحرت 6 سفن جديدة من لموانئ الأوكرانية في إطار شحن الحبوب”.

في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close