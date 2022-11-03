تركيا تعلن إبحار 6 سفن حبوب أوكرانية

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جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية، الاثنين، بحسب وكالة “الأناضول”.

وقالت الوزارة في بيانها: “أبحرت 6 سفن جديدة من لموانئ الأوكرانية في إطار شحن الحبوب”.

في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.