تصريح جديد للمرجع السيستاني

شدد المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، اليوم الخميس، على احترام الحقوق البشرية والتعامل مع جميع العراقيين بعيدا عن التمييز الديني والمذهبي، وعدم استفزاز الاخرين.

ونقل ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي عن المرجع السيستاني في تصريحات تأكيد المرجع الاعلى على “الجميع بما فيهم المسؤولين في الحكومة باحترام حقوق البشرية والتعامل مع المواطنين من جميع الأديان والمذاهب كعراقيين فقط من دون تمييز”.

واوصى السيستاني بـ”على الاهتمام بالعدالة وبمبادئ التعايش السلمي ورفض أي أمر يحث على استفزاز الآخرين، فضلا عن التعايش مع أصحاب الديانات الأخرى باحترام وسلام وكل طرف يحترم مبادئ الآخر بعيداً عن العنف والتطرف، وضرورة الابتعاد عن أي شيء يحث على إثارة العنف الإعلامي والفكري”.

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