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رئيس الوزراء يعلن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة

رئيس الوزراء يعلن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة
الصحفي: سجاد شنكالي
أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء، تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة.
و نقل الصحفي سجاد شنكالي، تغريدة السوداني عبر تويتر، “وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين”، مشيراً إلى “تمكن مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، بالقول “لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة”.
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