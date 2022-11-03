سر تراجع حكومة السوداني عن تغيير سعر صرف الدينار العراقي

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في تصريحات الثلاثاء أن قرار “تغيير سعر الصرف الدينار العراقي أمام الدولار من صلاحيات البنك المركزي ونحن ملتزمون بتنفيذ ما يراه المركزي”، الأمر الذي اعتبره البعض تراجعا عن وعود ومواقف سابقة للرئيس بتخفيض سعر الصرف.

وأشار رئيس الوزراء الجديد إلى أن قرار “رفع سعر صرف الدولار لم ترافقه، إجراءات لحماية الطبقات الهشة”، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان البنك المركزي العراقي قد رفع في عام 2020 سعر الصرف أمام الدولار إلى 1460 دينارا بعدما كان في حدود 1182 دينارا مقابل الدولار، في خطوة استهدفت تعويض تراجع الإيرادات النفطية في حينها.

وكان رئيس الوزراء السوداني قد أعرب في تصريحات سابقة قبل توليه منصبه، عن رفضه لقرار المركزي الذي أقره بالاتفاق مع حكومة تصريف الأعمال، برئاسة مصطفى الكاظمي وقتها، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بقرار رفع “سعر صرف الدولار لمنع آثاره السلبية”.