بسم الله الرحمن الرحيم

(لليث شبر..ولغيث التميمي).. (الارادة الاخلاقية..هي المفقودة..وليس الوطنية)..و(ما الفرق بين (المشروع الوطني..للتميمي وشبر واحمد الابيض)؟

كل شيء يتم افراغه من محتواه.. لتصبح مصطلحات مستهكلة من القومية والاسلامية والشيوعية ووصلنا اليوم الى (الوطنية).. والمصيبة ان يتم اليوم خلط المصطلحات .. بشكل غريب .. فكيف يمكن للقومي او الاسلامي او الشيوعي ان يوصف بالوطني.. وعقائد هذا الثالثوث لم تعارض الانظمة الحاكمة لطغيانها..ولم تنشط سياسيا باعترافها من اجل جعل العراق دولة مستقلة بحدودها ناهضة بكل قطاعاتها.. بل تعارض وجود الدولة العراقية.. تحت شعارات الوحدة الزائفة (القومية او الاسلامية او الاممية). ..وبدء تفريغ الوطنية من محتواها بالسبعينات تحت بدعة (الجبهة الوطنية والتقدمية).. التي تخلوا من اي حزب وطني..وكذلك ..بعد فشل الاسلاميين بعد 2003 بالحكم وانهيار سمعتهم.. ليلجئون لقائمة باسم (التحالف الوطني) الذي يخلوا من اي حزب وطني ايضا.. ليبدأ مسلسل تفريغ الوطنية من محتواها..

فالسر وراء ماسي العراق بعد 2003 خاصة.. هي فقدان الارادة الاخلاقية.. وليس الوطنية..

او القومية او الاسلامية او الشيوعية او المناطقية او المرجعية او العشائرية او او او.. فكلها موجودة على الساحة.. لذلك نجد الاسلامي والفاسد معا سواء كان قومي او اسلامي او شيوعي او مستقل .. يلجئ الى الاسلامية والمرجعية والمشايخ لتشرع له (الحيل الشرعية).. فيصبح سرقة المال العام (اموال مجهولة المالك).. و(ما تحت الارض من ثروات يباح اخذها).. فتجمد القوانين الاخلاقية والمؤسساتيه.. (فالاخلاق لا يمكن لويها او تميعها او طرح حيل عليها).. لذلك نرى القوى القومية والاسلامية والشيوعية تتجنبها.. وحتى اجتماعيا نجد (لو قيل لاحدهم.. لماذا لا تصلي ولماذا تشرب الخمر) يكون رده يضحك.. ويتشاقه.. اما اذا قلت له (لماذا ليس لديك اخلاق) فيكون ردة فعله يقاضيك عشائريا ويدخل صراع بالايدي معك.. ليتبين بان الاخلاق هي الاساس.. وهذا ما يحتم الى ضع (لائحة اخلاقية كمقايس بالعراق وحكمه خاصة).. ..

وكيف يمكن ان يوصف القومي بالوطني.. وهو اصلا بعقيدته الاديولوجية لا يؤمن العراق دولة

بل يعتبر (العراق قُطر، جزء، اقليم) تابع لدولة وهمية صفراء قائمة على اسس قومية (الوطن العربي).. الغير موجود على ارض الواقع (ففرطنا بالوطن الحقيقي العراق.. من اجل وطن وهمي لا وجود له على الخارطة).. علما هي دول ناطقة بالعربية معظمها مركبة ديمغرافيا من عدة قوميات واديان.. حالها حال بريطانيا وامريكا وكندا واستراليا.. فهل سمعتم يوما ان الامريكي يدعو لالغاء حدود امريك والحاقها ببريطانيا بدعاوي قومية او دينية او مذهبية في وقت معظم سكان البلدين مسيحيين بروتستانت انكلو سكسون.. كذلك استراليا وكندا .. الجواب كلا.. ولو احدهم دعى لذلك لتم محاكمته بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية.

وكذلك الاسلامي لا يؤمن بان العراق دولة مستقلة بل (ولاية امارة).. تابعة لدولة وهمية

باسم (الخلافة الاسلامية، وولاية الفقيه).. فيتامر على العراق بكل خيانة عقائدية.. لصالح دول اجنبية مجاورة او غير مجاورة باسم العقيدة..

والشيء بالشيء يذكر..

نسمع عن المشاريع الوطنية (لليث شبر) و(احمد الابيض) و(غيث التميمي)

ولا نعرف ما هي هذه المشاريع؟ وما هو الفرق بينها؟ ولم نسمع عن قيادات لها.. فحزب لمواطنة لغيث التميمي لا يعرف عنه فقط التميمي (القائد الاوحد للحزب).. كحال مثال الالوسي وحزب الامة العراقية لا يعرف له غير (القائد الاوحد مثال الالوسي للحزب) و(احمد الابيض وجبهته المعارضة ولا يعرف لها اسم غير فقط الابيض)؟ وكذلك (ليث شبر) وحركته.. عليه نتمنى ان يجيبوننا عن هذه التساؤلات لنعرف الفرق بين مشاريعهم….:

1. ما هو تعريف الوطنية لكل منكم..

2. هل تؤمنون بهوية جزئية للعراق دون الهويات الاخرى؟ بمعنى هل تؤمنون بان العراق بهوية عنصر عرقي (قومية) او مذهبية.. او دينية.. ؟ واذا تعتقدون بان العراق هويته (قومية عربية) على اساس الاكثرية.. فعليه العراق شيعي جعفري وفق نفس الاساس.. اليس كذلك؟

3. هل تؤمنون بالغاء حدود العراق كدولة وتميعها مع دول اجنبية اخرى على اسس قومية او مذهبية او اديولوجية مهما كان معرفها.. وكيف انتم وطنيين ان امنتم بالغاء العراق من الخارطة بدعاوي قومية او دينية او غيرها؟

4. ما هي نظرتكم لحل الازمة الكردية..و المناطق المتنازع عليها.

5. ما هي نظرتكم لحل الازمة العربية الشيعية والمناطق المتنازع عليها كديالى والنخيب بادية كربلاء و (بلد والدجيل وسامراء) التي سلخت من بغداد بالسبعينات وضمت لمحافظة مستحدثة مسخ باسم صلاح الدين.. على اسم من ازال دولة شيعية من الوجود الدولة الفاطمية..

6. ما هي نظرتكم لنوع النظام السياسي بالعراق (ملكي، جمهوري، برلماني، دكتاتوري). او (جمهوري فدرالي بثلاث اقاليم كاقوى دول العالم روسيا بوتين الفدرالية ..وامريكا الاتحادية)..

7. ما هي نظرتكم لحرمان الامم الثلاث من حقها بكيانات سياسية مستقلة.. (الاكراد، الفلسطينيين، العرب الشيعة).. بخرائط الشرق الاوسط القديم الاوربية.. فمنح العرب السنة 20 دولة .. والاتراك عدة دولة باسيا الوسطى اضافة لتركيا، والعجم الشيعة دولتين اذربيجان وايران).. بينما حرم 45 مليون شيعي عربي من حقهم بدول ومزقت جغرافيتهم وديمغرافيتهم بين ثلاث دول مصطنعة ايران والسعودية والعراق.. وحرم الاكراد 50 مليون نسمة من حقهم بدولة.. ومزقت جغرافيتهم بعدة دول.. وحرم 14 مليون فلسطيني من حقهم بدولة.. واصبح (العرب الشيعة والفلسطينيين والاكراد) البطن الرخوة وبؤر توتر بالشرق الاوسط..

8. ما هي نظرتكم بحق العرب الشيعة المكون المهمش الاكبر من حقهم بدولة بمنطقة اكثريتهم من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. (فالسنة قبل 2003 عمدوا لاستراتيجية .. تغويل مساحة محافظاتهم على حساب المحافظات الشيعية والكردية.. مقابل الاكثرية العددية للشيعة العراقيين).. واليوم يريد السنة ان يحافظون على مكتسباتهم التي جنوها بالازمنة السابقة ..

9. ما هي نظرتكم لحقيقة ان (ازمة العراق ليس بلد موحد يراد تقسيمه بل مقسم يراد توحيده قسرا).. فسحق الشيعة و الاكراد قبل 2003 تحت عنوان وحدة العراق.. وبعد 2003 شمل السنة بعمليات السحق والتهجير والنزوح تحت شعار وحدة العراق ايضا..

10. ما هي نظرتكم لحقيقة .. (العراق مقسم بلا تقسيم وتقسيم المقسم ليس تقسيم بل توحيد.. والعراق الواحد نزيف دائم).. وكل ماسي العراق بظل الانظمة المركزية .. فالمشترك بين كل الانظمة الملكية و القومية والاسلامية وماسي العراق في ظلها هي المركزية المقيتة..

11. ما هي نظرتكم لفصل الدين عن الدولة.. وجعل جزء من مدينة النجف حول مرقد الامام علي دولة كالفتيكان لترعى شؤون الشيعة بالعالم وتفك وصايتها السياسية عن العراق وشيعته.. وتنشغل بشؤون الشيعة بالعالم..

12. ما هي نظرتكم حول حق 20 مليون عربي شيعي باقليم فدرالي يوحدهم رغم كل خلافتهم من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى. (فلماذا يدافع البعض عن حق المكون الكردي باقليم فدرالي) ويحرمون العرب الشيعة من ذلك؟ والا ترون بن المناطق الساخنة الغير مستقرة بالعراق هي المناطق الغير متمتعه باقاليم فدرالية واقصد (المثلث الغربي) و(وسط وجنوب الرافدين)..

13. كيف تفسرون بان كل ازمات العراق جرت بظل انظمة معادية لامريكا.. فاعداء امريكا ازمة العراق وليس حلفاءها او اصدقاءها..

14. كيف تفسرون عداء مرجعيات واحزاب اسلامية وقومية لامريكا وليس لروسيا.. بزمن صدام مثلا..في قت كل تسليح صدام كان روسيا .. وروسيا رفضت اسقاط صدام حتى النفس الاخير.. وبرنامج صدام النووي روسي فرنسي.. ولم نسمع احد يرفع شعار كلا كلا روسيا او الموت لروسيا؟ وكيف نفسر بان يتهم البعث بانه جاء بقطار امريكي.. ولم نجد اي قطار بين بغداد وواشنطن..ولكن شيعة يصلون للحكم بعد 2003 بدبابة امريكية ؟

15. كيف تفسرون بن شيعة يعادون امريكا 2003 التي لولاها لما وصل شيعة للحكم.. ولكان الشيعة لحد اليوم ينتظرون الامام المهدي.. بلطم الصدور باظهر يا مهدي وصفيه وشوف الشيعة شصاير بيه.. ويحجون لليبت الاسود الكعبة يتوسلون لان يخلصهم الله من ظلم حكم السنة.. في حين البيت الابيض الامريكي حرر العراق من طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بارض الرافدين..

16.

كيف تنظرون للمادة 3 من الدستور (.. العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها و جزء من العالم الإسلامي)؟؟ ما هو الربط بين الاثنين؟ وهل يجوز ان يلزم العراق بالجامعة العربية.. التي هي دائرة تابعة لوزارة الخارجية المصرية.. فالعراق مصلحته ان ينسحب منها مثلا فلماذا توضع بالدستور العراقي اصلا؟ ولماذا يلزم العراق بميثاق خارجي اصلا.. ويفرض بالدستور.. فالمصالح هي من تحدد الالتزام من عدمه.. فالعالم متغيير وليس ثابت..

17. كيف تنظرون لازدواجية الجنسية.التي تميع الولاءات والانتماء.

18. كيف تنظرون للمادة 18 العار بالدستور التي عرفت العراقي كابن الزنا من ام تحمل جنسية عراقية واب اجنبي او مجهول.. والفقرة خامسا منها التي شرعت التوطين والتلاعب الديمغرافي.. فالمادة 18 العار بالدستور مررت مادة للتلاعب الديمغرافي .. ومنها خامسا في هذه المادة:

خامساً :ـ لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق).. فما المقصود (المخل بالتركيبة السكانية)؟ ولماذا لم يتم الاكتفاء فقط (لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني)؟؟ وكفى؟؟ لماذا اضيفت (المخل بالتركيبة السكانية في العراق)؟؟ فكم نسبتها (50+ 1) (ربع + 1) او (ثلث السكان او ما يعادل نصف مجموع سكان العراق) لنتبه نحن نتحدث عن (ملايين البشر)..؟؟؟؟ ؟ (وما النسبة التي تعتبر هذه سياسية توطين مخل بالتركيبة السكانية من عدمها؟؟) اي بالمحصلة (يسمح للتوطين بنسبة)؟؟ ليطرح سؤال (توطين من)؟؟ هذه قراءة ما بين السطور.. بمعنى اذا عدد سكان العراق 40 مليون مثلا.. يباح ان يجنس 20 مليون اجنبي مثلا؟؟ولا يقتصر خطرها فقط على (الديمغرافية السكانية، بل على الامن العسكري نفسه)..: فحسب هذه المادة يسمح للمتجنسين الاجانب بالجنسية العراقية ان يدخلون الكليات العسكرية بدون مرورهم بشرط (من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة)…. والاخطر ان هذه المادة 18 العار هدفها (اجتثاث سكان العراق الاصليين).. ليحل محلهم (غرباء).. ليسلم لهم مقاليد البلد.

فالمادة 18 بالدستور العراقي شوهت تعريف العراقي :

(فبدل ان يكون العراقي كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة… او … من اب عراقي الجنسية والاصل).. شوهت الى (العراقي من اب او ام تحمل جنسية) مجرد تحمل جنسية؟؟ اي عرف العراقي (من ام تحمل جنسية.. واب مجهول او اجنبي).. اي كابن الزنا او مجهول الاب.. في وقت حتى بالقران يؤكد (وادعوهم لاباءهم هو اقسط عند الله).. (مع كل احترامنا وتقديرنا للابن المجهول النسب)..فهل يعقل بان يكون القانون الذي يخص شريحة طارئة بالمجتمع..ليعرف بها عموم المجتمع.. اي بالقانون العراقي قبل عام 2003.. وضع قانون استثنائي (لشريحة مجهولي النسب).. حتى لا يشجع تمرير (ثقافة مخلة بالشرف، كالام العزباء، او الاب الاعزب، وبالتالي تشريع الانجاب خارج ايطار الزواج).. فالقيم الاجتماعية ضرورة المحافظة عليها.. حتى يتم الوقوف ضد التدهور الكامل بالمجتمع.. ولكن بعد عام 2003.. جاء (مجهولي الهوية ومزدوجي الجنسية) ليعرفون العراق (كابن المجهول النسب) بشكل عام.. وهذه الطامة الكبرى..

ما سبق بعض من فيض من الاسئلة التي سوف نطرحها عليكم بمواضيع لاحقه..

علما القومي والاسلامي يؤمن اديولوجيا (العراق كدولة مشروع استعماري)

ويجب ان (تلغى حدوده وعلمه ووجوده على الخارطة) ليلحق بدول اجنبية حينا بمصر باسم الجمهورية العربية المتحدة و حينا بالاردن باسم الوحدة الهاشمية وحينا بسوريا باسم الوحدة القومية البعثية..وحينا بايران باسم دولة ولاية الفقيه.. وحينا بدولة الخلافة الاسلامية..وهلم جر..فالبعثيين والناصريين نفذوا اغتيال قاسم ثم الانقلاب عليه لمجرد ان عبد الكريم قاسم رفع شعار (الجمهورية العراقية الخالدة) …ورفع الوطنيين بزمنه شعار (شلون ترضه يا زعيم الجمهورية اصير اقليم)….بوجه مخططات الاجنبي سيء الصيت جمال عبد الناصر المصري الطامع بالعراق الذي اراد جعل العراق مجرد اقليم تابع لامبراطورية فرعونية كبرى عابرة الحدود المصرية باسم الجمهورية العربية المتحدة وعاصمتها القاهرة وحاكمها مصري.. وهادي العامري رفع السلاح ضد الدولة العراقية ليس لان صدام طاغية ولكن لانه يعتبر حاكم ايران هو الحاكم الشرعي (ان اراد حرب حرب، سلم سلم) ويقصد الخميني .. والحرب ضد دولته المفترضة العراق..

وننبه:

الاكراد لا يريدون الغاء الدولة العراقية.. بل الاستقلال بجزء منها.. بينما القومي يريد الغاءها

فالقومي والاسلامية اديولوجيا يريد الغاء وجود دول باسم العراق وجعلها (اقليم قطر ولاية امارة) تابعة لدول اجنبية تحت اغطية قومية او دينية او مذهبية.. وكل مؤامرات الضباط وانقلاباتهم العسكرية قبل 2003 ما عدا انقلاب قاسم وبكر صدقي.. كان تهدف لالغاء وجود الدولة العراقية.. والتامر على الانظمة الوطنية..

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سجاد تقي كاظم