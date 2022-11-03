مذاهبهم ومذاهبنا؟!!

كنت في مدينة (كيوتو) اليابانية , مع صديقي الياباني , وقد تجولنا في أسواقها وشوارعها , وزرنا معابدها.

وهذه المدينة عريقة وذات تأريخ طويل , وكانت عاصمة اليابان قبل طوكيو لأكثر من ألف عام , وقد أسسها الإمبراطور (كامو).

ومن معابدها ( غينكا كو-جي) و (كينكاكو –جي) , ومعابد أخرى تتجاوز الألف ومئتي معبد على حد ذكر صديقي.

وزرت العديد منها , في مدينة يبلغ تعداد نفوسها المليون والنصف تقريبا , وكل معبد يعبّر عن مذهب , وتوجه ورؤية وتصور يختلف عن الآخر , ما بين البوذية بأنواع مدارسها والشانتوية ومدارسها , وديانات ما أنزل الله بها من سلطان , لكنها ذات معابد وأتباع ومعتنقين.

وتجد في المدينة لكل ما يخطر على بالك وما لا يخطر معبدا , فتتعجب من الأمر , وتحتار.

فسالت صديقي الياباني: ما هذه المعابد؟

قال: إنها جزء من الثقافة

قلت: وماذا تقصد

قال: نذهب إليها , ونغادرها ونحن يابانيون!!

قلت: ألا تتحسسون من بعضكم؟

ضحك وقال: كيف يجوز ذلك ,فهذا غير ممكن , وإن تفعل المعابد ذلك سنتخلص منها!!

قلت: كيف

قال: نحن يابانيون , وهذه جزء من التراث والثقافة , نعتز بها ونمارسها , لكن القيمة الوطنية , والهوية اليابانية , فوقها بكثير.

قلت: أكثر من ألف ومئتي معبد في هذه المدينة

قال: نعم

قلت: ولا تتقاتلون

قال: إنك غريب!!

قلت: لا أنا جاد في سؤالي

قال: أنت محيّر وتضحكني أسئلتك!!

قلت: إكتشفت بأننا مُضحَكة!!

قال: ماذا تقصد

قلت: عندنا بضعة مذاهب ونتقاتل فيما بيننا كالوحوش في الغاب

قال: لماذا

قلت: لأننا نختلف في المذاهب

قال: ولماذا

قلت: ألا تفهم

قال: لا

قلت: إننا مًضحَكة يا عزيزي , عندكم أكثر من ألف مذهب ومدرسة ومعتقد , ولا تتقاتلون , وعندنا دين واحد, وفي داخله نتقاتل , ولا ندري لماذا!!

قال: لا أفهم ما تقول!!

قلت: دعنا من ذلك , ولنمضي إلى معالم المدينة الأخرى.

قال: وأين تريدني أن أأخذك؟

قلت:كيدرو نشيدا

قال: تعني طريق الفلاسفة؟

قلت: نعم

وذهبنا إلى الدرب الذي كان بسير فيه هذا الفيلسوف كل صباح , قبل أن يدخل غرفة المحاضرات , ويتحدث عن فكرة جديدة إستلهمها وهو يخطو باحثا عن فكرة تصنع الحياة اليابانية الأقوى.

قلت لصديقي: دعني أسير متأملا , لأرى كيف تتوارد الأفكار

قال: إنه الفيلسوف نشيدا…., لا يمكنك أن تكون مثله

قلت: دعني أمشي لوحدي

ومضيت في الطريق أبحث عن الأفكار التي إستنهضت اليابان من تحت رماد الحروب , وأوجَدَت اليابان المعاصرة المبدعة المبتكرة المفكرة المتماسكة المتفاعلة المنسبكة.

وبعد أن قطعت الطريق ذهابا وإيابا , قلت لصديقي: هيا لنذهب إلى قاعة المحاضرات.

ووسط دهشته وإبتسامته وحيرته , ذهبا إلى جامعة كيوتو , ودخلت قاعة المحاضرات التي كان الفيلسوف نشيدا كيدرو يلقي محاضراته , ويبث أفكاره ورؤاه وتحليلاته وفهمه لآليات الصيرورة والإرتقاء.

وجلست متأملا , ومتسائلا عن كيفيات إعمال عقولنا وصناعة حياتنا , وفقا لرؤية معاصرة مقتدرة متفاعلة مع أبعاد زمننا وأطياف رؤيتنا , وغرقت في تفكير عميق , لكن صديقي , أيقظني من إنقطاعي وغيابي , وهو يقول: إن أمرك لعجيب!!

فقلت: كل ما فينا عجيب , ولهذا أصبح الواحد منا في دياره غريب!!

قال صديقي: هيا لنلحق بالقطار السريع

وما هي إلا بضعة دقائق , وإذا بي في قطار الإطلاقة الذي يسابق الزمن , ويلتهم اللحظات بشراهة غير معهودة.

فقلت لنفسي , وقد إنشغل صديقي بهاتفه: هذا مجتمع يخترق الزمان والمكان , ونحن مجتمعات تستنقع وتتعفن في مكانها , وتتراجع القهقري , فكيف سيتحرك في أرضها مثل هذا القطار؟!

وغرقت في دهشة الإنطلاق من مكان إلى مكان!!

د-صادق السامرائي

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