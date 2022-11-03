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مسرور بارزاني: إقليم كوردستان يرغب بحلّ المشاكل العالقة مع بغداد جذرياً وعلى أساس الدستور

مسرور بارزاني: إقليم كوردستان يرغب بحلّ المشاكل العالقة مع بغداد جذرياً وعلى أساس الدستور

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني،  الأربعاء، عدداً من سفراء الدول المعتمدين لدى العراق، ضم السفيرة الأمريكية أيلينا رومانوسكي، وسفير الاتحاد الأوروبي فيلا فاريولا، والسفير الإيطالي ماوريتزيو غريغانتي، والسفير الهندي براشانت بيساي.

وجرى في الاجتماع، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتلك الدول، إلى جانب مناقشة الوضع العام في العراق بعد بدء مهام الحكومة الاتحادية الجديدة.

وعن العلاقة مع الحكومة الاتحادية، أشار رئيس الحكومة إلى أن إقليم كوردستان يرغب بإقامة أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية، كما يأمل أن تكرّس الحكومة الجديدة برنامجها الحكومي للعمل على تقديم الخدمات إلى المواطنين ومختلف المكونات العراقية، وأن تحلّ المشاكل العالقة بين الجانبين جذرياً وعلى أساس الدستور.

كذلك عرض رئيس الحكومة نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي والرقمنة وخطوات التحول نحو الحوكمة الإلكترونية. وأكد أيضاً على عدم السماح للإرهاب والترهيب في إقليم كوردستان بأي شكل من الأشكال.

هذا وأبدى السفراء المشاركون في الاجتماع، استعداد بلدانهم لتقديم المساعدة، فضلاً عن المضي في الارتقاء بالعلاقات مع إقليم كوردستان.

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