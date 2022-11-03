ملفات فساد وهدر للمال في الخطوط الجوية العراقية

* 8 طائرات جاثمة على مطار بغداد إحداها تخص المالكي تضررت بالقصف

 وزیر النقل يتحمل مسؤولية إيقاف الطائرات لاعتراضه على صلاحيات المدير العام

(الجزء الأول)

بغداد/ المدى

تكشف (المدى)، تفاصيل صفقات فساد مالي كبير داخل أروقة شركة الخطوط الجوية العراقية، التي تعد أكبر شركة للطيران في البلاد، وتعود ملكيتها للدولة العراقية. ويتضمن الفساد المالي عدة ملفات،

أبرزها وجود طائرات خارجة عن الخدمة، يتم شراء قطع غيار لها بأسعار خيالية، رغم كونها منتهية العمر الافتراضي، فضلا عن ملفات اخرى من بينها تعيين خبراء اجانب برواتب كبيرة، وتعيين مدراء في الشركة خارج الضوابط والقوانين.

وكشفت وثائق صادرة من وزارة النقل العراقية في آب 2022 وحصلت عليها (المدى)، أن أكثر من 22 طائرة لدى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية باتت خارج الخدمة، مؤكدة ضرورة إعادة هذه الطائرات لغرض الاستفادة منها في النقل الجوي التجاري وتعظيم موارد الشركة.

وعلى خلفية ذلك قررت وزارة النقل سحب يد مدير الشركة العامة للخطوط الجوية عباس عمران موسى بمدة لا تتجاوز 60 يوما لضمان سير التحقيق بفضيحة الطائرات المتوقفة وسوء الإدارة.

22 طائرة متوقفة عن العمل !

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها (المدى)، فإن هناك 8 طائرات جاثمة على أرض مطار بغداد، إحداها تخص رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتعرف بالطائرة الرئاسية التي تعرضت للضرر جراء القصف الذي طال مطار بغداد الدولي في شهر كانون الثاني 2022، وأبرز الطائرات هي:

1ـ طائرتان من طراز 767 وهي متوقفة بسبب عطل محركاتها في عام 2018، وتم إيقافها من قبل مجلس الادارة بسبب ارتفاع تكاليف صيانتها، وتحتاج الى استبدال أرجل الطائرات وتحسينات على معدات النجاة ومنظومة المراقبة الجوية TCAS وغیرها وهناك قرار مجلس الإدارة في الجلسة الثانية لسنة 2019البند الاول لعرض بیعها وعدم صيانتها.

2ـ طائرة من طراز 737 ذات التسجيل AQK-YI وهي متوقفة عام 2018 بسبب عطل محركاتها واحتیاجها لبعض المواد الرئيسة منها اعطاء عمر لأرجل الطائرة، والتي انتهى عمرها التشغيلي وتم رفع كتاب الى مجلس الإدارة عام 2019، ولم يشر الى عودتها الى الخدمة.

3ـ طائرة الجمبو الــ 747 التسجيل ASA-YI متوقفة بسبب حاجتها الى محركين جديدين ومحركين آخرين تحتاج الى تحسينات إلزامية وابدال أرجل الطائرات وعمل فحص 6 سنوات وهو فحص مكلف، وتحتاج الى فحص ثقيل وبعض الأجهزة، وقد تصل التكلفة الى 30 مليون دولار وسعر الطائرة اقل من ذلك فهي متوقفة للأسباب أعلاه وليس بتقصير من الكادر الهندسي.

4ـ طائرة الجمبو الــ 747 التسجیل AQQ-YI تحتاج الى إبدال أرجل الطائرات وعمل فحص 6 سنوات، وتحتاج الى فحص ثقیل وسعر تكلفة اعادتها الى الخدمة كبیر، وعمر الطائرة تجاوز الـــ 25 سنة.

5ـ طائرات الـــ 737 وكما یلي:

a .ASG-YI متوقفة بسبب عطل محركاتها وتم ارسالها الى مصنع معتمد للتصلیح والاعادة.

b .ASI-YI متوقفة بسبب عطل محركاتها وتم ارسالها الى مصنع معتمد للتصلیح والاعادة.

c .ASJ-YI متوقفة بسبب عطل محركاتها وتم ارسالها الى مصنع معتمد للتصلیح والاعادة.

d .ASH-YI عطل في المحركین.

e .ASU-YI عطل في المحركین.

رغم وجود قرار لمجلس ادارة الشركة العامة للخطوط الجویة العراقیة بشراء ثلاث محركات لهذا النوع من الطائرات وفي الجلسة الثالثة لسنة 2019 البند وتم التعطیل من قبل وزارة النقل.

6ـ طائرات الــ CRJ وهي:

a .AQA-YI نقص مواد في الطائرة.

b .AQC-YI يوجد محرك واحد مرسل للصیانة.

c .AQE-YI نقص محركین ومواد كثیرة من زمن بعید، وذلك بسبب ارسال المحركات من قبل شركة ATSTeam التركیة للصیانة والتي انتهى عقدها.

7ـ طائرات الــ 320 وهي:

a .AGS-YI لا توجد بها محركات وتحتاج بعض المواد ومتوقفة منذ التعاقد مع الشركة التركیة.

ATSteam والتي كانت ضمن مهام عملهم.

b .ARA-YI لا توجد بها محركات وتحتاج بعض المواد ومتوقفة منذ التعاقد مع الشركة التركیة.

ATSteam والتي كانت ضمن مهام عملهم.

8ـ طائرة الإيرباص الرئاسية لرئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي والتي تم ایقافها ولیست من املاك شركة الخطوط وتم، قصفها وتم حسابها من ضمن الطائرات المتوقفة لتضلیل الرأي العام، تم ارسال الطائرة AQY-YI للصیانة القسم التجاري/شعبة المكاتب الخارجیة العراق بتاریخ 18/08/2022 وهي قبل ان یتم نقلنا أي بالإدارة السابقة وكما بالمرفق 330 .

ويوم 15/10/2022 تم توقف طائرة ASE-YI بسبب تعطل محرك اثناء اداء الرحلة وطائرتین في الطریق الى التوقف بسبب انتهاء عمر المحركات.

وتشير وثائق حصلت عليها (المدى) الى ان هناك تصریحا من وزیر النقل بان الطائرات خارج الخدمة هي 22 طائرة بل 15 طائرة وهذا مخالف للواقع وكما ذكر اعلاه، والسبب الرئيس في ایقاف الطائرات هو وزیر النقل شخصیا وذلك لكونه المسؤول عن تنصیب مدراء الاقسام في الشركة، ویرفض اعطاء الصلاحیات للمدیر العام السابق فقط اعلامیا.

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