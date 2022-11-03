منح تراخيص بناء لـ 100 معمل مختلف في العاصمة أربيل خلال 8 أشهر

قال مدير التنمية الصناعية في أربيل المهندس كژو طيب ، انهم منحوا تراخيص بناء لـ 100 معمل مختلف في أربيل خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ، 25 من هذه المعامل بدأت الإنتاج بالفعل ، وفيما لفت الى ان القطاع الخاص في إقليم كوردستان قطاع نشط ، أشار الى ان 50% من الانتاج المحلي في إقليم كوردستان تصدّر الى وسط وجنوب العراق.

مدير التنمية الصناعية في أربيل ، تابع بالقول ان المعامل التي تم الترخيص لها خلال العام الجاري تشمل معامل لانتاج المنظفات ، مواد البناء ، المواد البلاستيكية ، المواد والمستلزمات الصحية ، بالإضافة للمواد الغذائية والمرطبات ، لافتاً الى اعفاء المعامل حديثة الانشاء من الضرائب والرسومات الكمركية لمدة 10 سنوات ، فيما المستمرة في العمل تُعفى من هذه الضرائب والرسومات لمدة 5 سنوات.

مشيراً ، الى ان المعامل التي بدأت العمل والإنتاج ، خلقت العديد من فرص العمل.

مدير التنمية الصناعية في أربيل المهندس كژو طيب ، أوضح في المقابل بأن هناك معامل في عدد من قطاعات الانتاج أغلقت أبوابها او أوقفت انتاجها بسبب عدم وجود أسواق لمنتجاتها وتأثير الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية على عملها وعدم قدرتها على مجاراة ومنافسة المنتج المستورد ، لافتاً الى عدم وجود إحصائية دقيقة بعدد هذه المعامل.

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