وزيرة الهجرة توعز بقيام وزارة الهجرة مسؤولية ادارة مخيمات جدعة ١ وجدعة ٥ بكافة تفاصيلها وحصر عمل الاجهزة الامنية واجراءتها داخل المخيمات في الدعم والاسناد الامني فقطتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
وزيرة الهجرة توعز بقيام وزارة الهجرة مسؤولية ادارة مخيمات جدعة ١ وجدعة ٥ بكافة تفاصيلها وحصر عمل الاجهزة الامنية واجراءتها داخل المخيمات في الدعم والاسناد الامني فقطتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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