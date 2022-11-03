وزيرة الهجرة والمهجرين تلتقي رئيس ائتلاف دولة القانون ويبحثان مستجدات الوضع السياسي وملف نازحي المخيمات

التقت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، اليوم ، الاربعاء ، برئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه في العاصمة بغداد لبحث مستجدات الوضع السياسي وآلية العمل لباقي المكونات الاجتماعية وحقهم في المشاركة بعملية تحمل مسؤولية بناء البلد وحفظ استقراره ، كما وبحثا ملف النزوح والوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه شريحة كبيرة من النازحين والعائدين ، الى جانب مناقشة سبل دعم النازحين وتنظيم عودتهم طوعيا الى مناطقهم الاصلية .

الى ذلك أثنى رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي على دور وزيرة الهجرة والمهجرين في دعم النازحين ، مؤكداً ان وزارة الهجرة من الوزارات المهمة التي يجب ان تُدعم من اجل انهاء معاناة العوائل النازحة وغلق ملف النازحين والعمل على اعادتهم الى ديارهم وتوفير السكن الملائم لهم .

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