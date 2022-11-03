وزير الكهرباء يوقع القوائم والجداول الخاصة بموظفي العقود

وقع وزير الكهرباء زياد علي فاضل قوائم كافة موظفي العقود فيما تم ارسالها الى وزارة المالية لغرض المضي باجراءات تحويلهم على الملاك الدائم.

وقالت الوزارة في بيان إنه “بالنظر للعناية الكبيرة التي تتعامل بها وزارة الكهرباء الوزير المهندس زياد علي فاضل، مع قضية حسم ملف كافة موظفي العقود وتبني تحويلهم للملاك الدائم، وقع الوزير وبساعة متأخرة من ليل امس الاربعاء وقبيل توجهه لمحافظة البصرة لافتتاح مشروع الوحدة التوليدية الاولى بمحطة الهارثة، جميع قوائم وجداول كافة موظفي العقود بغية إرسالها لوزارة المالية، وتم بالفعل ارسالها صباح اليوم الخميس الى وزارة المالية لتدقيقها واتخاذ مايلزم ازاءها”.

واضاف البيان ان الوزير “يبدي اهتماماً بالغاً بهذا الملف المهم والذي يعنى بضمان مستقبل ابناء الوزارة ،اذ حرص سيادته على توقيع الجداول كاملةً”.

واشار بيان الوزارة الى ان “وزارة المالية كانت قد اعادت القوائم لوزارة الكهرباء بغية تعديل بعض الملاحظات واجراء المناقلات اللازمة، وجرى اتمامها بالكامل من قبل الوزارة وأرسلت فعلياً للمالية، وان هنالك تفهما وتعاونا ايجابيا كبيرا مابين الكهرباء والمالية، وعناية حكومية كبيرة لأتخاذ ما يلزم إزاء اجراءات التثبيت “.

واوضح البيان ان الوزير “يعتزم اجراء زيارة رسمية لوزارة المالية الاسبوع المقبل ويلتقي بوزيرة المالية لتوضيح اي ملاحظة حول الموضوع”.