إطلاق منحة مالية جديدة لأكثر من ٦ آلاف أسرة عائدة لمناطق سكنها الأصلية

اعلن وزير الداخلية وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي، إطلاق منحة مالية جديدة بلغت مليونا ونصف المليون دينار، للأسر العائدة إلى مناطق سكنها الأصلي، بواقع ٦٦٦٦ أسرة، .

وأكد الوزير حسب بيان لوزارة الهجرة “أن إطلاق تلك المبالغ جاء بعد جهود حثيثة بذلت في سبيل إعطاء هذه الأسر استحقاقها وتحسين أوضاعها المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بها بعد عودتها من مخيمات النزوح”.

وشدد “على ضرورة الإسراع في إنجاز معاملات بقية العوائل لشمولها في المنح المالية خلال الأيام المقبلة، بعد توفر الأموال الكافية لهذا الأمر”.

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