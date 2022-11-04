الحلبوسي للرئيس بارزاني: نضالكم الطويل وتمسك جماهيركم تؤكد ضرورة استمراركم على رأس قيادة الحزب

هنأ رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بانعقاد المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردسناني، مشيدا بنضال الرئيس بارازني «عبر مسيرة حافلة بالتفاني والجهد والتضحية».

وبعث رئيس مجلس النواب العراقي، برقيةَ تهنئة إلى الرئيس بارزاني بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني وتجديد الثقة به رئيساً، حسبما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلبوسي.

وجاء في نص التهنئة: «نتقدَّم إليكم بأخلص التهاني والتبريكات بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني تحت شعار (التجديد – العدالة – التعايش)، وإعادة انتخابكم وتجديد الثقة بكم رئيساً للحزب».

وأضاف: «إنَّ نضالكم الطويل عبر مسيرة حافلة بالتفاني والجهد والتضحية وتمسُّك جماهيركم وكوادر حزبكم واعتزازها بقيادتها، تؤكد بما لا يقبل الشكَّ ضرورة استمراركم على رأس قيادة الحزب، دعماً للمسيرة السياسية والاجتماعية والثقافية لشعب الإقليم ودوره في تعزيز التجربة الديمقراطية في العراق».

كما هنأ رئيس حزب ‹الحل› الدكتور جمال الكربولي، قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع عشر في دهوك وبارك للرئيس بارزاني بإعادة انتخابه وتجديد الثقة به رئيساً للحزب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حزب ‹الحل› في بيان، أن الدكتور جمال الكربولي تقدم خلال برقية التهنئة بأخلص التبريكات بعد تجديد الثقة واختيار قيادة جديدة للحزب «قادرة على استلهام قصص نجاح المسيرة الطويلة من النضال والعطاء وخدمة تطلعات جماهير الحزب في إقليم كوردستان والعراق عموماً».

وأعرب الكربولي عن خالص أمنياته بمزيد من التقدم والنجاح لقيادة وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

هذا وانطلقت اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في دهوك، والذي سيستمر لثلاثة أيام.

وأعاد المؤتمر الرابع عشر للحزب انتخاب الرئيس بارزاني رئيساً للحزب الديمقراطي الكوردستاني، كما انتخب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني نائباً أولاً لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني نائباً ثانياً لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

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