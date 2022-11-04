الرئيس بارزاني: أعظم مهمة وأرفع منصب افتخر به دائماً هو أنني بيشمركة

أكد الرئيس مسعود بارزاني، الخميس، أن أعظم مهمة وأرفع منصبٍ يفتخر به هو كونه بيشمركه، معرباً عن شكره وامتنانه لكل أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني على منحه الثقة مجدداً.

وقال الرئيس بارزاني في كلمةٍ له عقب تجديد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الثقة له، “أعظم مهمة وأرفع منصبٍ أفتخر به دائماً هو أنني بيشمركة”.

وأضاف “شكراً لكم جميعاً من القلب على منحي هذه الثقة وسأكون في خدمتكم، لست من الأشخاص الذين يريدون أن يبقوا رئيساً أو مسؤولاً حتى الموت”.

وتابع الرئيس بارزاني “كنت أود أن أؤسس جواً في الإقليم وفي المنطقة أن أطلب من هذا المؤتمر إجازة منكم، لأن كل بداية لها نهاية وكل إنسان كلما كان كبيراً وله منصب رفيع، في النتيجة سيأتي يوم ويتركه”.

وقال الرئيس بارزاني “أنا أيضاً إنسان مثل كل البشر الآخرين، رغبت أم لم أرغب، بالنهاية سيأتي اليوم الذي ينهي الله الأمانة وأترككم، لذلك هذا شي طبيعي ويجب أن تتقبلوه”.

وأضاف “إن شاء الله سأحقق تلك الأمنية في المؤتمر القادم، لأني لا أريد أن يكون الموت سبباً في البعد عنكم، وأرغب قبل ذلك أن أقول لكم في أمان الله”.

وأردف قائلاً “لكن الآن لكي نستمر ويستمر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وما دام منح الثقة لي هو طلبكم، سأشكركم وسأكون في خدمتكم”.

وقال الرئيس بارزاني “أيها الرفاق، كل إنسان في هذه الحياة لديه خصوصيات ونحن أيضاً لدينا خصوصياتنا وملا مصطفى بارزاني قبل وفاته، أبلغني وشقيقي إدريس توصيةً بأن نكونا روحاً واحدة في جسدين”.

وأضاف “الحمدلله نفّذنا وصيته وليس فقط روح واحدة في جسدين،. بل كل الأوقات كنت جاهزاً أن أضع نفسي مكان شقيقي إدريس، لكن القدر ليس في يد الإنسان، بل في يد الله لكن لو كان الاختيار في يدي كنت سأضع نفسي مكان أخي إدريس، ليبقى هو وأرحل أنا”.

وختم الرئيس بارزاني كلمته قائلاً “أبارك لكم ولكل منتسبي الديمقراطي الكوردستاني ولكل محبي الشعب الكوردي، وأعزي أولئك الذين جهزوا أنفسهم لقراءة الفاتحة على الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

وأضاف “اقترح أن يصبح نيجيرفان ابن شقيقي إدريس نائباً لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

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