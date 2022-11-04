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العامري يبحث مع عدد من المحافظين الملف الخدمي

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، مع عدد من المحافظين الملف الخدمي.
وقال بيان صادر عن مكتبه ان “العامري استقبل في مكتبه ببغداد ،اليوم الجمعة، محافظي بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى والقادسية وواسط وبابل وديالى” وبحث معهم سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء هذه المحافظات وأهم المعوقات التي تعترض عمل المحافظين ودوائر محافظاتهم وكذلك أهمية تحديد الأولويات للمشاريع المختلفة.
وأكد العامري استعداده الكامل لتقديم الدعم المطلوب لتلبية طلبات أبناء المحافظات كافة من خلال التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية وتوفير بيئة ساندة لهذا التوجه من خلال الدعم السياسي والبرلماني./انتهى7
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