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بعد مؤيد الساعدي .. تكليف ” إحسان العوادي ” مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء

قرر رئيس الوزراء محمد السوداني ، تكليف النائب الاسبق إحسان العوادي مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

يذكر ان العوادي ، شغل عضوية مجلس النواب في الدورة التشريعية الثالثة عن كتلة تيار الاصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري ،ثم رشح مع تجمع الكفاءات والجماهير لهيثم الجبوري في الدورة الرابعة دون ان يحصد اصوات الناخبين ، ليعود ويشغل منصب مدير دائرة دول الجوار في وزارة الخارجية .

وكان مصدر مطلع ، اعلن الاسبوع الماضي ، عن تكليف مؤيد الساعدي مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ،بشكل مؤقت ./انتهى5

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