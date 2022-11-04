تصاعد الانتقادات الدولية للقمع في إيران

تصاعدت الانتقادات الدولية لحملة «القمع» الإيرانية ضد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ موت الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وعقد مجلس الأمن جلسة غير رسمية ارتفعت فيها الأصوات الداعية لإجراء في انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان. وقال المقرر الأممي لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن إن «حملة قوى الأمن الإيرانية أدت إلى مقتل277 شخصاً على الأقل»، منذ بدء الاحتجاجات، وطالب بتحقيق دولي مستقل في قمع الاحتجاجات ومقتل مهسا أميني.

وأكدت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن بلادها «ستواصل إدانة القمع العنيف الذي تمارسه إيران على النساء والمتظاهرين السلميين من خلال نظام الأمم المتحدة»، مضيفة أن واشنطن «ستستمر في متابعة الخيارات لمحاسبة الحكومة الإيرانية».

وفي تعليق على فيديو صادم لتعرض محتج لضرب وحشي، حضت منظمة العفو الدولية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى «التحقيق في هذه الجرائم على وجه السرعة». وقالت الشرطة الإيرانية إنها ستحقق في القضية.

في غضون ذلك، جدد المرشد الإيراني علي خامنئي اتهامه للولايات المتحدة قائلاً إن التقارير الأمنية تظهر أن «العدو خطط لأعمال الشغب في طهران والمدن الكبرى والصغيرة»، واضعاً ذلك في إطار «الدور الواضح لأميركا».

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