تفاصيل جديدة حول مجريات التحقيق في “سرقة القرن”

– أعلنت محكمة عراقية الخميس، تفاصيل الاجراءات المتخذة لاستكمال التحقيقات في القضية الخاصة بالاستيلاء على الامانات الضريبية ما تُعرف بـ”سرقة القرن”.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، أن “المحكمة قد اتخذت اجراءات اضافية بحق عدد اخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مقصريات جهات اخرى قد ساهمت في تسهيل الاستيلاء على هذه الاموال”.

وتابعت أنه “رغم تشعب التحقيقات في القضية الا أن المحكمة ركزت على أهمية حصر المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها تمهيدا لاستردادها وقد شكلت لجنة مختصة لحصر المبالغ المالية والعقارات الموجودة داخل البلد وخارجه”.

واشار البيان إلى أنه “في هذا الصدد قد تم وضع الحجز الاحتياطي على ما يقارب (55) عقارا في بغداد، وجاري التحري عن بقية العقارات في المحافظات الاخرى”.

وتم وضع الحجز على اسهم مالية عائدة للمتهم وعائلته تقدر قيمتها بـ (167.650.000.000) مائة وسبعة وستين مليار وستمائة وخمسون مليون دينار، فضلا عن ارصدة نقدية بقيمة (108.000.000.000 ) مئة وثمانية مليار دينار عراقي، اضافة إلى اسهم تقدر قيمتها بـ ( 100.000.000.000) مائة مليار دينار عراقي في احد المولات التجارية في بغداد، وفق ما افاد البيان.

وتم الكشف عن عملية اختلاس ضخمة لأموال الأمانات في الهيئة العامة للضريبة لمبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (ملياران ونصف المليار دولار أمريكي)، في شهر تشرين الأول أكتوبر.

وبحسب ما أفادت هيئة النزاهة فإن القضية ما زالت قيد التحقيق حتى التوصل إلى جميع المتورطين بها.

وصدرت أوامر قبض قضائية بحق عدد من أطراف القضية أبرزهم مدير شركة “المبدعون” نور زهير المظفر.

ودعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأربعاء، المجتمع الدولي لمساعدة العراق في استرداد المطلوبين الهاربين في قضية التأمينات الضريبية ما تُعرف في الأوساط الإعلامية بـ”سرقة القرن”.

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