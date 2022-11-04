غارات جويّة إسرائيلية على مواقع في قطاع غزّة تسفر عن أضرار “جسيمة”

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، بغارات عدة، مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه مناطق إسرائيلية، حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقال مصدر أمني في غزة، الجمعة (4 تشرين الثاني 2022) إن “طائرات الاحتلال قصفت فجر اليوم بخمسة عشر صاروخا موقعين للمقاومة وأرضاً خالية في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مخيم المغازي” وسط القطاع.

وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في الموقعين المستهدفين، وأكدوا أن الموقعين تابعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

الجيش الإسرائيلي صرح بأن مقاتلاته هاجمت “موقعا عسكريا تحت الأرض في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع لتطوير وإنتاج الصواريخ لمنظمة حماس الإرهابية”، مبينا أن الهجوم جاء ردا على عمليات إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية.

ومساء أمس الخميس، أطلقت أربعة صواريخ من غزة لم تصل ثلاثة منها إلى الأراضي الإسرائيلية، فيما اعترض الجيش صاروخا واحدا. وهذه أول دفعة صواريخ تُطلق من القطاع منذ المواجهة العسكرية الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام في آب الماضي.

ولم يتبنَّ أي فصيل فلسطيني الهجمات بالصواريخ.

يخضع قطاع غزّة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، لسيطرة حماس الإسلامية. وتفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا، برا وبحرا وجوا، منذ خمسة عشر عاماً.

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