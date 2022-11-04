قريبا افتتاح سفارة اسرائيلية بالسعودية بعد تشكيل نتنياهو للحكومة وتنصيب بن سلمان رسميا ملك للسعودية

بيان صحفى

توقع الباحث السياسى والقيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية زيدان القنائى افتتاح سفارة اسرائيلية بالسعودية بعد فوز نتنياهو برئاسة الحكومة الاسرائيلية وعقد اتفاقية تطبيع بين السعودية واسرائيل وبعد ذلك تنصيب محمد بن سلمان ملكا للسعودية وبمباركة امريكية ودولية

واكد ان اتفاقيات التطبيع بين اسرائيل والرياض امر محتوم خاصة بصعود نتنياهو لتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة ورفض نتنياهو لعقد اى اتفاق نووى مع ايران مما سيؤدى لاتفاقية تطبيع بين الرياض وتل ابيب

مشيرا الى ان دول عربية قد تعقد اتفاقيات تطبيع جديدة مع اسرائيل كما ان صعود نتنياهو لتشكيل للحكومة سيعقد الامور بالاراضى الفلسطينية

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