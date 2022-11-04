لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية تمثل العراق في فعاليات معرض ومؤتمر ابو ظبي للبترول (اديبك)

========

شارك عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب “علي شداد” في معرض ومؤتمر ابو ظبي للبترول (اديبك) والذي انطلق في العاصمة الاماراتية ابو ظبي الاثنين ويستمر لمدة اربعة ايام” .

وقال “شداد” ان مؤتمر ومعرض (اديبك) يعتبر من اكبر الفعاليات الخاصة بقطاع البترول في العالم وتنظمه وزارة الطاقة الاماراتية وبالشراكة مع اكبر الشركات العالمية المتخصصة بمجال الطاقة” .

ولفت “شداد” الى ان الهدف من اقامة هذا المؤتمر هو لمناقشة التحديات العالمية التي تؤثر على أسواق النفط والغاز وانعكاساتها على الأسعار بما في ذلك التحديات السياسية والنزاعات الدولية وأثرها على إمدادات الطاقة في العالم” .

واشار “شداد” الى هذا المؤتمر يعتبر فرصة مناسبة للاطلاع على اخر التطورات التي تتعلق بملف الطاقة لاسيما في ضل التغييرات السياسية والامنية التي يشهدها العالم” .

وتابع ان “استقرار الوضعين الامني والسياسي في العراق بعد تشكيل الحكومة العراقية مهد لجذب الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في مجال الطاقة واقامة علاقات شراكة مع الجانب العراقي خصوصا في يتعلق بتنفيذ المشاريع العملاقة الخاصة بمجالي النفط والغاز” .

ومثل العراق في معرض ومؤتمر ابو ظبي للبترول (اديبك) وفدا نيابيا رفيع المستوى تراسه رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب “يحيى العيثاوي” وعضو اللجنة النائب “علي شداد” واعضاء اخرين” .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط