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مدرسة الموسيقى والباليه في حفل نيل شهادة الدبلوم السنوي

تضامن عبدالمحسن

تصوير احمد سمير/ احمد مجيد

 نظمت مدرسة الموسيقى والباليه، حفلا موسيقيا لنيل شهادة الدبلوم الفني لعددٍ من الطلبة الخريجين في المدرسة، صباح يوم 1/11/2022. وبحضور وكيل وزارة الثقافة، الدكتور عماد جاسم، ومعاون مدير دائرة الفنون الموسيقية محمد عبدالرضا، ومدير المدرسة حسين فجر، اضافة الى الكادر التدريسي والفني في المدرسة.

في كلمته، أثنى وكيل الوزارة على جهود الكادر التدريسي والفني في المدرسة، كما قال: (واذ نحتفل اليوم بنيل شهادة الدبلوم لعدد من الطلبة في مدرسة الموسيقى والباليه، هذه المدرسة العريقة، فاننا يحدونا الأمل ان تتواصل اللقاءات والحوارات للنهوض بها).

وأشار في كلمته الى اصرار إدارة دائرة الفنون الموسيقية وإدارة المدرسة بقسميها الفني والتربوي، على ان يكون هذا العام مختلفا، يتسم بالاستثنائية ويحمل الانجازات من خلال التعاون، و(نضع ضمائرنا لتكون المحرك الأساس لتحقيق الرفعة لهذه المدرسة).

واختتم كلمته بالاشارة الى اهمية مجلس اولياء الامور قائلا (ندعوهم الى التعاون معنا وفق الضوابط والقوانين دون التدخل في العملية التربوية).

أفتتح الحفل ثلاثة طلاب من المدرسة الابتدائية بعزف موسيقى (نسم علينا الهوى) على آلة العود، فيما عزفت الطالبة (ماري عمار) على الة البيانو.

اما طلبة الدبلوم فقد قدموا اداءً مميزا لمقطوعاتهم الموسيقية كل حسب تخصصه وآلته، ومن قسم الباليه قدمت طالبة الدبلوم (اساور شامل) رقصة اختتمت فيها الاختبار الفني، لتكون فيما بعد سماعي نهاوند من تأليف روحي الخماش التي قدمها الطلبة في عزف جماعي على الآلات الشرقية والغربية هي اللؤلؤة التي توجت الحفل وحازت على اعجاب الحاضرين. 

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