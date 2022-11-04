مستشار الأمن القومي الأميركي يزور كييف ويتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، خلال زيارة إلى كييف يوم الجمعة، إن الدعم الأميركي لأوكرانيا سيظل “ثابتاً وقوياً” بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، الثلاثاء القادم.

وقال سوليفان للصحافيين، خلال إفادة في إدارة الرئاسة الأوكرانية، “نعتزم ضمان توفير الموارد حسب الضرورة والحصول على دعم الحزبين الرئيسيين (في الولايات المتحدة) لتحقيق ذلك”.

إلى ذلك، قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تتضمن تجديد دبابات من طراز تي-72 وصواريخ للدفاع الجوي من طراز هوك.

وقالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، للصحافيين إن الولايات المتحدة ستدفع تكلفة 45 دبابة من طراز تي-72 من جمهورية التشيك سيتم تجديدها كما ستقدم تمويلاً لتجديد بعض صواريخ هوك للدفاع الجوي.

(رويترز)