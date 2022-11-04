مسرور بارزاني: أفتخر كوني عضو في حزبٍ أسسه الخالد ملا مصطفى ويرأسه الرئيس بارزاني

أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، عن سعادته لمقترح رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن يكون نائباً للرئيس مسعود بارزاني في الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال مسرور بارزاني في كلمةٍ له خلال مؤتمر الحزب في دهوك “أشكركم جميعاً على مشاعركم، وأشكر الأخ العزيز نيجيرفان بارزاني على مقترحه أن أكون نائباً للرئيس مسعود بارزاني”.

وأضاف “أنا مدينٌ لكم جميعاً، وكما قال الرئيس بارزاني كلنا بفضل الحزب الديمقراطي أقوياء وسننتصر معاً، كما أتشرّف وأفتخر كوني عضو في حزبٍ أسسه الخالد ملا مصطفى، والرئيس بارزاني يكون رئيساً له”.

وتابع رئيس حكومة الإقليم “أشكركم جميعاً لمنحي الثقة، دائما أردد كلام الخالد ملا مصطفى بارزاني عندما كان يقول فخر للمرء أن يكون في خدمة شعبه، وجعلت كلامه هدفاً في حياتي”.

وأردف “مهما كان المنصب الذي نشغله، يجب أن نكون في خدمة شعبنا، فكل منصب بالنسبة إليَّ هو واجب ومسؤولية، وأينما كنت، سأرى نفسي قبل كل شي في خدمتكم أنتم”.

وقال “أعدكم جميعاً مع الأخ نيجيرفان بارزاني، تحت رعاية الرئيس بارزاني، أن أكون في خدمتكم، وسنلتزم بكل المبادئ التي تأسس عليها الحزب الديمقراطي ونفدي أرواحنا لأجلها”.

وأكد مسرور بارزاني متوجّها بحديثه إلى الرئيس مسعود بارزاني “أعدكم يا رئيس، كما قلتم دائماً ألا نعتدي على أحد ولا نقبل اعتداء أحدٍ علينا، وأن نجعل كلامك هذا شعاراً نسير عليه ونستمر فيه، ونستمر في خدمة هذا الحزب وهذا الشعب دون أي تقصير”.

وختم رئيس حكومة إقليم كوردستان كلامه قائلاً “أتمنى أن يكون الله في عوننا وأن ننجح في السنوات التي أمامنا لخدمتكم، ويكون بمقدورنا أن نحقق النصر لحزبنا وأن نأخذ تجربة بلادنا نحو مرحلة متقدمة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط