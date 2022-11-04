نجاة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان من محاولة إغتيال

أفادت وسائل إعلام باكستانية، يوم الخميس، بإصابة رئيس الوزراء السابق عمران خان، خلال إطلاق نار استهدف أنصاره بينما كانوا يتوجهون إلى العاصمة إسلام آباد.

وأصيب عمران خان بينما كان يشارك في مسيرة ضخمة لأجل انتقاد سياسة الحكومة الحالية في باكستان، مما أدى إلى حالة من الفوضى بين الجموع.

وذكرت مصادر محلية أن عمران خان، أصيب في منطقة غوجران والا في مدينة وزير آباد بمنطقة البنجاب ، فيما وردت تقارير غير مؤكدة عن إصابته في الرجل اليسرى، لكن وضعه وُصف بـ”الآمن”.

وجرى نقل رئيس الوزراء السابق البالغ 70 عاما، بشكل سريع إلى مدينة لاهور من أجل تلقي العلاج، وسط حالة من الهلع في المكان.

وأصيب أعضاء آخرون من حزب الإنصاف، خلال إطلاق النار على عمران خان، الذي كان قد غادر منصبه وسط

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط