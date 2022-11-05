إرسال تعزيزات من بابل وكربلاء والمثنى للسيطرة على حريق المدينة المائية بالنجف

وجه مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان، بارسال تعزيزات من فرق الإطفاء إلى النجف الأشرف لاخماد حريق المدينة المائية.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ، أن “مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان يتوجه إلى محافظة النجف الأشرف ويرسل تعزيزات من فرق الإطفاء من محافظات بابل وكربلاء والمثنى للسيطرة على امتداد حريق المدينة المائية”.

من جهته، قال مدير الدفاع المدني، اللواء كاظم سلمان، “أرسلنا 15 فرقة إطفاء لاخماد حريق المدينة المائية في النجف الأشرف”، مبينا أن “المساحة التي اندلعت فيها النيران تبلغ 3000 متر مربع وجميع البناء فيها من “السندويج بنل”.

واندلع في وقت سابق من اليوم، حريقا داخل محلات تجارية في محافظة النجف الأشرف.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط