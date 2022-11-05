اتحاد الكرة يعلن وصول الملاك التدريبي الإسباني إلى بغداد

وصلَ إلى العاصمةِ بغداد، فجر اليوم السبت، الملاكُ التدريبيّ الإسبانيّ للتباحُثِ حول قيادته للمُنتخبِ الوطنيّ في المدةِ المُقبلة.

ويتألفُ الملاكُ التدريبيّ من خيسوس كاساس (مدرباً) وأليخاندرو فاريلا لوبيز (المدرب المُساعد الأول) وسلفادور روميرو (مدرباً مساعداً ثالثاً) وخافيير سانشيز (مدرباً للياقة) وياغو راما لوبيز (وكيل أعمال المدرب).

وسيلتحقُ باقي أعضاء الجهاز الفنيّ الإسباني مع المنتخبِ الوطنيّ في إسبانيا، والمكون من بابلو غراندز (المدرب المُساعد الثاني ومحلل الأداء) وميغيل أنخيل غونزاليس (مدرب الحراس).

وكان في استقبالِ الملاكِ التدريبيّ الإسبانيّ كل من عُضو الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم غانم عريبي والمُدير الإداريّ للمُنتخبِ الوطنيّ مهدي كريم والمُنسق الإعلاميّ للمنتخبِ محمد عماد.

وذكرَ عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، غانم عريبي: إن الجهازَ الفنيّ الإسباني الجديد من المؤمل أن يتسلمَ مهامَ عمله مع المُنتخبِ الوطنيّ في الفترةِ المقبلة، وستكون له جلسةُ مفاوضاتٍ أخيرة اليوم السبت مع الاتحادِ العراقيّ المركزيّ في مقرّ الاتحاد بالعاصمةِ بغداد، وبإشرافٍ مباشرٍ من رئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم “عدنان درجال” من أجل وضع خطةِ العمل المُتبعة والتي ستكون طويلةَ الأمد من أجل الارتقاءِ بواقعِ الكُرةِ العراقيّة.

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