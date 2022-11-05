الحكيم يهنئ الديمقراطي والرئيس بارزاني: بادرة خير لحلحلة الملفات العالقة بين المركز والإقليم

بعث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، برسالة تهنئة للحزب الديمقراطي الكوردستاني والزعيم الكوردي مسعود بارزني بمناسبة نجاح المؤتمر الرابع عشر للحزب المنعقد في دهوك، وتجديد الثقة بالرئيس بارزاني، رئيساً للحزب.

كما هنأ في رسالة إلى المؤتمر، يوم الخميس، اختيار كلاً من نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني نائبين للرئيس من قبل المجلس القيادي للحزب.

وأضاف الحكيم في رسالته: «كلنا أمل بالمضي في مسار العمل مع باقي شركاء المشهد العراقي بروح وطنية عالية لصون التجربة الديمقراطية وممارسة ذات الدور الريادي على الصعيدين الكوردي في الإقليم والوطني في عراقنا الحبيب».

متمنياً أن تكون هذه المناسبة «بادرة خير لحلحلة الملفات العالقة بين حكومتي المركز والإقليم خدمة لشعبنا العراقي على كامل مساحة الوطن».

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