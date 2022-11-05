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الفيصلي يتوج بطلا للدوري الأردني للمرة 35

04 نوفمبر 2022

العالم العربي – كرة القدم

توج الفيصلي بلقب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم بعدما فاز على الجزيرة 4-صفر، في الجولة الأخيرة للمسابقة يوم الجمعة. وفاز الفيصلي بلقب الدوري للمرة 35 ليعزز رقمه القياسي مقابل 17 لقبا للوحدات.

وأنهى الفريق الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما فاز في 15 مباراة وخسر مباراة واحدة فقط هذا الموسم، بفارق نقطة واحدة عن الوحدات والحسين إربد، كما كان هجومه الأقوى بتسجيله 46 هدفا.

واستعاد الفيصلي لقب الدوري الغائب منذ عام 2019 بعد تتويج الرمثا والوحدات في الموسمين الماضيين.

وأنهى الرمثا بطل النسخة السابقة الدوري في المركز السادس برصيد 26 نقطة، فيما هبط الجزيرة بعد أن حل في المركز الأخير، إذ فاز في ثلاث مرات فقط من 22 مباراة.

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