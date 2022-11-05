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الكوري الجنوبي سون سيخضغ لجراحة في العين

أكد توتنهام الإنكليزي أن مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين سيجري عملية جراحية لتثبيت كسر حول عينه اليسرى بعد إصابته خلال لقاء الفريق أمام أولمبيك مارسيليا في الجولة السادسة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح المهاجم الكوري الجنوبي بنسبة كبيرة خارج التشكيلة التي ستواجه ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز المقرر يوم الأحد المقبل.

وتقتضي بروتوكول الإصابات في الرأس أن يغيب اللاعب لمدة 6 أيام لكن العملية الجراحية التي يخضع لها قد تجعل مشاركته برفقة منتخب بلاده كوريا الجنوبية محل شك في نهائيات كأس العالم بقطر والتي تنطلق، يوم 20 من الشهر الحالي.

وسيكون سون هيونغ مين في سباق مع الزمن للتعافي في الوقت المناسب للمشاركة في نهائيات كأس العالم برفقة منتخب كوريا الجنوبية.

وتعتمد آمال كوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم، التي تبدأ في أقل من 3 أسابيع، بشكل كبير على سون الذي سجل 35 هدفًا في 104 مباريات مع منتخب بلاده.

وتأتي كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة مع البرتغال، وغانا، وأوروغواي.

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