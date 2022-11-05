Posted on by

المؤتمر الـ14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني يواصل أعماله في يومه الثالث

المؤتمر الـ14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني يواصل أعماله في يومه الثالث

يواصل المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني أعماله في يومه الثالث في مدينة دهوك وسيتم انتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب وعددهم 41 عضواً من قبل أعضاء المؤتمر.

وقال المتحدث السابق للحزب الديمقراطي الكوردستان وعضو المؤتمر الـ14 للحزب محمود محمد اليوم السبت لكوردستان24 “تم انتخاب 10 أعضاء بصورة مباشرة للجنة المركزية للحزب وسيتم انتخاب 41 عضواً آخرين اليوم من قبل أعضاء المؤتمر”.

وكان قد تم انتخاب عشرة أعضاء للجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم أمس 4 تشرين الثاني 2022 بتصويت مباشر داخل المؤتمر الـ14 وبدعم من الرئيس مسعود بارزاني، وهم كل من “فاضل ميراني ومحمود محمد وعزالدين برواري وعبدالمهيمن بارزاني وازاد برواري وكمال كركوكي وهوشيار زيباري وفؤاد حسين وزعيم علي وعارف طيفور”.

أحد أهم التغييرات التي طرأت في هذا المؤتمر للحزب الديمقراطي الكوردستاني هو تغيير اسم مجلس القيادة في الحزب الذي استمر حتى المؤتمر الـ13 بهذا الاسم الى اللجنة المركزية، وكذلك تم تغيير اسم مجالس القيادات الحزبية في المحافظات الى اللجنة المنظمة.

وكان في اليوم الأول من أعمال المؤتمر الـ14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني قد تم انتخاب الرئيس مسعود بارزاني رئيساً للحزب وكذلك تم انتخاب نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني نائبين لرئيس الحزب من قبل أعضاء المؤتمر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close