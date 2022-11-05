المرجع الخالصي معلقاً على دعوة شيخ الأزهر:

هي دعوة خير وكلمة صدق فإليها ندعو وعليها نتحد وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله

أصدر سماحة الشيخ الدكتور أحمد الطيب امام الجامع الأزهر نداءً إلى علماء الشيعة لجمع كلمة الأمة وصيانة حاضرها ومستقبلها، فطلب بعض أهل العلم من سماحة المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) أن يجيب برسالة مناسبة لخطاب الوحدة الذي أطلقه الشيخ الكريم فكتب سماحته (دام ظله) الرسالة الآتية:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنها دعوة كريمة من سماحة شيخ الأزهر؛ وهي امتداد لدعوات الإخاء والتقريب منذ الخمسينات وإلى اليوم، ومن فتاوى علماء الأمة من كل الأطياف؛ كشيوخ الأزهر محمد الخضر حسين، ومحمود شلتوت، ومراجع الشيعة في العراق وإيران كالسيد البروجردي، ومحمد آمين زين الدين، والإمام الخالصي ومراسلاته مع شيوخ الأزهر وزيارته لهم وقدومهم إلى العراق، وحضور مجمع البحوث الإسلامية حتى الفترات الأخيرة، ولقائنا بالشيخ الطيب في مؤتمرات عديدة وفي رئاسة الجامعة في القاهرة.

فإننا نؤكد هذه الدعوة المباركة العظيمة، وندعو إليها كل أبناء أمتنا مستندين إلى ذلك التاريخ النيّر وإلى العلاقة الخاصة لسماحته مع اخونا الأكبر الإمام الشيخ محمد مهدي الخالصي (حفظه الله) منذ الستينات؛ حيث كانوا يحضرون مجمع البحوث الإسلامية كزميلين مقربين، وكان يحضر من العراق الشيخ علي كاشف الغطاء، والسيد محمد تقي الحكيم (رحمهم الله تعالى)، فإلى هذه الدعوة ندعو، وعليها نتحد، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله؛ فهي دعوة خير وكلمة صدق، لله فيها رضا، وللمسلمين صلاح. جمع الله سبحانه وتعالى كلمة أمة نبيه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) على الخير والهدى، والتقى والايمان؛ ليعود مجد الأمة من جديد. (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) يوسف:21.

الراجي رحمة ربه العلي؛ جواد الخالصي

10 ربيع الآخر 1444هـ الموافق لـ 5 تشرين الثاني 2022م

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