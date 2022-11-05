“انعطافة مذلة” أم اتصال إردوغان.. لماذا استأنف بوتين مشاركته باتفاق الحبوب؟

سارت المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بالتوازي مع مسار الحرب التي بدأتها موسكو ضد كييف، منذ تسعة أشهر. ورغم أنها ليست جديدة، إلا أن عددها تزايد باضطراد، في وقت شهد فيه مسرح الأحداث، سلسلة من التطورات.
ومنذ شهر فبراير الماضي (تاريخ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا) لم يتوقف هذا الخط اللاسلكي، بل على العكس استمر الزعيمان بالتواصل عبر الهاتف لمرات كثيرة.
وكانت آخر محطات التواصل قبل يومين، بعدما أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في اتفاق نقل الحبوب، لتتراجع عن ذلك بعد ساعات، عقب اتصال بين إردوغان وبوتين، فيما يرى مراقبون أن هناك أسباب تقود إلى ما هو أبعد من ذلك.
قبل ذلك بأشهر، أفضت مخرجات اتصالات هاتفية سابقة بين الرئيسين إلى تطورات على صعيد الحرب بين موسكو وكييف، من بينها ذاك الذي جرى في مارس الماضي، وأفضى عن جمع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول، ولأول مرة منذ بدء الحرب.
إضافة إلى الاتصال الذي تتخلله عرض أنقرة للوساطة بشأن محطة ” زابوروجيا النووية”، فضلا عن هواتف أخرى بشأن استمرار عمل اتفاق الحبوب، وبحث آليات نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، عبر المحطة التركية، وهو الخطوة التي ما تزال قيد الدراسة والبحث.
وكان هذا المسار الذي سلكه إردوغان وبوتين على نحو لافت وملحوظ قد انعكس على قرارات بوتين في أوقات متفرقة، فيما كان بموازاته خط آخر التزم به الرئيس التركي مع نظيره الأوكراني، بذات الآلية والسياق الزمني.
وجاء ذلك في إطار “الوساطة”، التي بدأت أنقرة بلعبها، منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وما تبع ذلك من انخراطها مع الأمم المتحدة في ضمان نقل الحبوب عبر موانئها، وصولا إلى حديثها المتكرر عن ضرورة وقف المعارك بـ”طريقة سلمية”.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، يوم الخميس، إن ست سفن غادرت الموانئ الأوكرانية بعد استئناف صفقة الحبوب، موضحا أن “عدد السفن التي غادرت الموانئ 426 بأكثر من 9.7 مليون طن من الحبوب”.
وأضاف أن “أمنيات أنقرة المخلصة أن ينتهي الصراع بين موسكو وكييف بالوسائل السلمية”، بينما قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن موسكو سعيدة بتوقيع “كييف على ضمانات مكتوبة بشأن صفقة الحبوب بمبادرة من أنقرة”.
وتابع لافروف: “الكرملين يشيد بالجهود التي بذلتها تركيا، وشخصيا الرئيس رجب طيب إردوغان لاستئناف صفقة الحبوب”.
لماذا تراجع بوتين؟
وحتى الآن لم تعرف الأسباب التي دفعت بوتين للعدول عن قرار تعليق مشاركة بلاده في اتفاق الحبوب، فيما اعتبرت صحيفة “الغارديان”، الخميس، أن القرار ومن ثم التراجع عنه خلال أيام، يعني بوضوح أن موسكو تفتقد وجود “خطة” محددة.
كما قالت إن ما حدث كان “انعطافة مذلة” أقدم عليها بوتين بعد مشاورات مع إردوغان، بينما تمثل “الادعاء الوحيد” في وجود “ضمانات مكتوبة” من كييف.
ونقلت الصحيفة عن تاتيانا ستانوفايا، رئيسة مؤسسة التحليل “ر.بوليتيك” قولها إنه بعدما تم تعليق اتفاق تصدير الحبوب، بات من غير الواضح، بالنسبة إلى موسكو، كيفية تنفيذ ذلك، فالأمر مستحيل سوى باستخدام الوسائل العسكرية، وذلك “لم يكن جزءا من الخطط الروسية”.
بدوره يعتقد الباحث الروسي غير المقيم في معهد الشرق الأوسط، أنطون مارداسوف أن “المحادثات بين وزيري الدفاع الروسي والتركي لم تلعب دورا رئيسيا في قرار روسيا استئناف صفقة الحبوب”.
واعتبر في حديث لموقع “الحرة” أن “المشكلة هي أن موسكو علّقت مشاركتها في الصفقة، لكن الحبوب استمرت في التصدير على أي حال”.
“كان يمكن لروسيا أن تمنع ذلك إما بفضيحة كبيرة لها عواقب على العلاقات بين موسكو وأنقرة، والتي تعتبر صفقة الحبوب بمثابة إنجاز لها، أو بالوسائل العسكرية”.
ويضيف مارداسوف: “لهذا السبب اختارت روسيا في نهاية المطاف العودة إلى الصفقة، على الرغم من أن الدبلوماسية التركية لعبت دورا إيجابيا بوضوح”.
“احتياجات لتركيا”
وتركيا عضو في “حلف الناتو” الذي يقف في الزاوية الأوكرانية ضد التصعيد الروسي، وبينما ترتبط بعلاقات طيبة واتفاقيات عسكرية كبيرة مع كييف تتمتع أيضا بعلاقات “جيدة نسبيا” مع موسكو.
وهذه العلاقات “الجيدة نسبيا” يرى مراقبون أنها تعاظمت خلال الأشهر الماضية بصورة غير مسبوقة، سواء على صعيد التنسيق الخاص بآليات الوساطة أو الملفات التي أعلن عنها بالتوازي، ومن بينها تحويل تركيا إلى مركز نقل الغاز إلى أوروبا.
يرى الباحث في الشأن التركي، محمود علوش أن “هناك عدة أسباب دفعت بوتين للتراجع عن تعليق مشاركته في اتفاق الحبوب”.
ويرتبط أحد الأسباب بـ”ضغوط دولية مورست على موسكو، بينما تركيا ومن كونها تلعب دور الوسيط في الصفقة وأنها تشكل نجاحا دبلوماسيا لها كان من شأن العدول عن القرار أن يضغط على العلاقات الروسية التركية”.
ويقول الباحث لموقع “الحرة”: “أعتقد أن بوتين يحاول في جانب أن يستوعب احتياجات تركيا فيما يتعلق بالحفاظ على الاتفاقية، إن كان تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أو دور الصفقة كعلامة على فعالية دور أنقرة المتوازن”.
علاوة على ذلك، يضيف علوش: “روسيا أرادت إرسال بعض الرسائل من خلال استغلال التصعيد العسكري في شبه جزيرة القرم لكي تعلّق الاتفاقية من أجل فرض شروط أكبر في عملية تشديد المفاوضات”.
“إن عادت موسكو إلى الاتفاقية لا يعني أنها ستستمر فيها. لم يتبق عليها سوى 3 أسابيع. هناك استحقاق التجديد، وهذا الأمر يتطلب الكثير من المفاوضات”.
وكانت موسكو قد طرحت شروطا، منها إزالة العقبات أمام صادراتها عبر البحر الأسود، وضمان أن تصل الحبوب للدول الفقيرة.
من جانب آخر، يوضح الباحث أن “موسكو تريد أن تستغل الاتفاقية، من أجل تكريس وضع جديد في البحر الأسود، وتكبيل قدرة أوكرانيا على التحرك العسكري، من بوابة أن أي تصعيد سيعرض الممر الآمن في الأسود للمخاطر”.
وأعلن إردوغان صباح الجمعة أنه اتفاق مع بوتين خلال اتصال هاتفي على إيصال الحبوب إلى الدول المحتاجة دون مقابل، وقال إنه سيلتقيه في بالي الإندونيسية خلال نحو 10 أيام، لبحث “قضية نقل الحبوب إلى الدول المحتاجة”.
وهذا اللقاء المزمع سيكون الثاني من نوعه بين إردوغان وبوتين، إذ اجتمعا في وقت سابق بسوتشي، في مطلع أغسطس الماضي.
وأضاف الرئيس التركي: “بوتين أبلغني بأنه يريد إيصال الحبوب إلى الدول النامية مجانا وأنا متفق معه في هذا الموضوع”.
وتسمح صفقة الحبوب بشحن المنتجات الزراعية الأوكرانية من أوديسا تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث يتم فحص كل سفينة شحن واردة وصادرة إلى جانب الوفود الروسية والأوكرانية والتركية لإرضاء جميع الأطراف.
ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية في 18 نوفمبر المقبل، لكن المسؤولين في الأمم المتحدة والأتراك يأملون في تمديدها.
وبالنسبة إلى إردوغان، المنافس الإقليمي لبوتين، فقد ظهر كطرف رئيسي خلال الفترة الأخيرة “وسط دخان المعارك”، “إذ لعب دورا بارزا في عمليات تبادل الأسرى، حين أطلقت روسيا سراح الأوكرانيين المحاصرين من مصنع الصلب في آزوفستال بماريوبول، بعدما سبق أن هددت موسكو بإعدامهم في محكمة عسكرية”، وفق الغارديان.
وأضافت أنه “ومع تفاقم عزلة روسيا، دبلوماسيا واقتصاديا، يزداد نفوذ تركيا بشكل واضح”.
بدوره قال مسؤول أوكراني كبير، طلب عدم نشر اسمه لوكالة “رويترز”، إن قرار موسكو باستئناف مشاركتها في اتفاق الحبوب جاء في الأساس نتيجة “الضغط التركي”.
بينما كتب أندريه سيزوف، رئيس شركة “سوف-إيكون” لأبحاث الأسواق الزراعية: “ذكرت أن أنقرة يمكن أن يكون لها الكلمة الأخيرة هنا، لكن لم أتوقع أن يكون لها هذا القدر من التأثير على بوتين”.
إلى أين تسير العلاقات؟
بالنسبة للعلاقات بين أنقرة وموسكو في الوقت الحالي والسياق الذي تسير فيه ضمن معادلة الحرب ضد أوكرانيا يرى الباحث الروسي مارداسوف أن ما يحصل على هذا الصعيد الآن “هو حالة فريدة من نوعها، تستند إلى العلاقة الشخصية بين إردوغان وبوتين، وصفقات المقايضة التي تمت بالفعل”.
و”لدى تركيا وروسيا عدد غير قليل من المشاريع المربحة اقتصاديا، والتي تعتمد على لحظات سياسية، مثل تمديد المساعدات عبر الحدود إلى محافظة إدلب السورية، من خلال الأمم المتحدة”.
على سبيل المثال يوضح مارداسوف: “يمكن لتركيا شن عملية في سوريا حتى لو استمرت موسكو في الإصرار على أن الوقت غير مناسب للقيام بذلك. من ناحية أخرى، قد ترفض روسيا أيضا تقديم مساعدات عبر الحدود إلى إدلب”.
“الكل في الكل جميع المسارات مترابطة بقوة، إلى جانب ذلك، يمكن لتركيا التصرف نيابة عن الناتو في المفاوضات، وهذا يعزز مهمة الوساطة الخاصة بها”.
وفي حالة أوكرانيا، ستكون تركيا هي اللاعب الذي ستستمر روسيا وأوكرانيا من خلاله في التفاوض، بما في ذلك الوضع الراهن في المستقبل، ولكن حتى الآن لا يتمتع أي من الطرفين بميزة كبيرة في ساحة المعركة.
ولذلك، ووفق الباحث فإن “الوساطة التركية هي أداة ستكون مهمة من وقت لآخر، لكنني لا أتوقع أي حلول اختراق منها”. وتابع: “المهم أن هناك هذه الأداة، وهي أكثر فاعلية من الآلة الروسية السعودية مثلا، أو الآلية الروسية الإماراتية”.
من جهته، يرى الباحث محمود علوش أن “العلاقات التركية الروسية جيدة”، وأن هذه الشراكة “اكتسبت زخم ما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا”.
ويقول: “نتحدث عن تنسيق كبير على القضايا الجيوسياسية والصراع الغربي الروسي. العلاقات بين موسكو وأنقرة لا تواجه ضغوط كما كانت في الفترة الماضية على ما أعتقد”.
وتحاول تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وحليفة أوكرانيا تسهيل الوساطة بين موسكو وكييف، وقد رفضت حتى الآن الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.
واستضافت تركيا مرتين مفاوضات مباشرة بين الطرفين في 10 مارس على المستوى الوزاري في أنطاليا وفي 29 منه في إسطنبول. ومنذ ذلك الحين، قال إردوغان في عدة مناسبات إنه يريد استضافة اجتماع في لإسطنبول بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو الذي لم يتم حتى الآن.