بن تشيلويل خارج تشكيلة إنكلترا في كأس العالم

كشفت وسائل إعلام بريطانية يوم الخميس أن بن تشيلويل ظهير أيسر منتخب إنكلترا سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بعد استبعاده لما يصل إلى ثلاثة أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وخرج بن تشيلويل من الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال فوز فريقه تشيلسي 2-1 على ضيفه دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستبعد رييس جيمس زميل تشيلويل في تشيلسي من المشاركة في كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في الركبة، ويعاني كايل ووكر ظهير أيمن مانشستر سيتي من مشكلة في الفخذ.

وآخر موعد لإرسال قوائم المنتخبات للاتحاد الدولي (الفيفا) في الـ13 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي أي قبل أسبوع واحد من انطلاق البطولة في الـ20 من الشهر ذاته.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط