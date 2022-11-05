تحالف ‹عزم› يهنئ الرئيس بارزاني بالتجديد له رئيساً للديمقراطي الكوردستاني

وجّه تحالف ‹عزم›، يوم الجمعة، تهنئة إلى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، بمناسبة التجديد له رئيساً للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال تحالف ‹عزم› في بيان، إنه يتقدم بأخلص التهاني والتبريكات إلى شخص الرئيس مسعود بارزاني وقيادات وكوادر وجمهور الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع عشر وإعادة انتخاب الرئيس بارزاني رئيساً للحزب والسيدين نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني نائبين لرئيس الحزب.

وتمنى التحالف في بيانه دوام الموفقية لخدمة أبناء شعب كوردستان.

ويوم أمس، جدد المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني ثقته بالرئيس بارزاني والذي اقترح بدوره أن يكون نيجيرفان بارزاني نائباً له. كما اقترح نيجيرفان بارزاني على الرئيس بارزاني أن يتم اختيار مسرور بارزاني نائباً لرئيس الحزب.

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