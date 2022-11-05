“جمعية الاعتناء بالأم والطفل” والمجلس الاغترابي للأعمال زارا مدرسة الريحان الرسمية وقدّما مستلزمات ومساهمة مالية

زار وفد مشترك من جمعية الاعتناء بالأمّ والطفل (AIME) والمجلس الاغترابي اللبناني للأعمال (LIBC)، مدرسة الريحان الرسمية للتهنئة، لمناسبة بدء العام الدراسي (2022 ـ 2023)، بتوجيه من رئيس الجمعية وأمين السر التنفيذي للمجلس الإغترابي أحمد زين، ضمَّ نائبة رئيس الجمعية ديانا زين ومستشار الجمعية محمود زين، وأعضاء الهيئة الإدارية زينب على أحمد وديانا سقال زين وخليل زين ووسام وهب وزهراء الحاج والكاتبة الفرنكوفونية الدكتورة نور زين.

وقدّم الوفد مستلزمات مدرسية وقرطاسية للإدارة وللتلاميذ، إضافة الى مساهمة مالية لتخفيف أعباء كلفة نقل التلاميذ من والى المدرسة خاصة في فصل الشتاء.

وأقيم حفل في قاعة المدرسة حضره إضافة إلى الوفد الزائر، رئيس بلدية الريحان حسين فقيه ومديرة المدرسة أمال وهب، وأنشد فيه الطلاب النشيد الوطني. ثم كلمة ألقتها هلا ناصر الدين، نيابة عن مديرة المدرسة، شكرت فيها الجمعية على اهتمامها الدائم وسرعة تلبيتها لاحتياجات المدرسة الرسمية وتلامذتها.

وألقت نائبة رئيس الجمعية ديانا زين كلمة هنّأت فيها الطلاب بالعام الدراسي الجديد، وحثتهم على الذهاب الى مكتبة جبل الريحان الوطنية لتنمية قدراتهم، واعدة بـ “وضع كلّ إمكانيات الجمعية لخدمة أبناء البلدة ومدرستها الرسمية وتلامذتها وتلبية احتياجاتها، وهذا وعد منها وعهد عليها، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها الوطن والمواطن على حدّ سواء”.

كلمة الختام، كانت للدكتورة نور أحمد زين التي قدّمت لمحة عن كتابها الثاني الذي صدر حديثاً باللغة الفرنسية وسيكون ريعه لمساعدة طلاب لبنان.

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