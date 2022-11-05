رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان: وفد حكومي سيتوجه إلى بغداد لبحث مسألة الميزانية

أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، أن وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيتوجه إلى بغداد في أقرب وقت بعد مؤتمر الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال أوميد صباح، يوم الخميس (3 تشرين الثاني 2022)، على هامش المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني، المنعقد في مدينة دهوك، إن الوفد سيبحث مسألة ميزانية الشهرين المتبقيين من هذا العام وميزانية العام المقبل.

ولفت إلى أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، طلب أن يتألف الوفد من لجنة من الوزارات المعنية بالميزانية.

خلال المؤتمر، دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الحكومة العراقية الجديدة، الى تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل أكثر في مناطق وسط وجنوب البلاد، ودعم القطاع الخاص، إعادة إعمار المناطق السنية المدمّرة، تطبيع الأوضاع في كركوك وسنجار وخانقين ومخمور، تطبيق المادة 140 من الدستور بحذافيرها، ومنع انتهاك حقوق وسلطات اقليم كوردستان”، مشيرا الى انه “يمكن حفظ استقرار وسيادة العراق، بجعل العراق بلد كل المكونات والقوى، وتنفيذ الدستور والنظام الفيدرالي، وهذا من مصلحة الكورد وجميع المكونات”.

وأعاد المؤتمر الرابع عشر للحزب انتخاب الرئيس مسعود بارزاني رئيساً للحزب الديمقراطي الكوردستاني. كما انتخب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني نائباً أولاً لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومسرور بارزاني نائباً ثانياً لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وكان الرئيس مسعود بارزاني قد وجّه، ا رسالة عبر حسابه الرسمي على تويتر، بمناسبة انطلاق المؤتمر الذي يشارك فيه 1000 عضو، قدم فيها التهاني لجميع أعضاء وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأهالي كوردستان، بمناسبة انعقاد المؤتمر.

وأعرب الرئيس بارزاني عن أمله في أن تخدم نتائج وتوصيات المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني “المصالح العليا لشعبنا”.

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