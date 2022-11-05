سوسن بدر: أتمنى دخول التاريخ من بوابة مسلسل «أُم الدنيا»

تخوض الفنانة سوسن بدر تجربة الأعمال التوثيقية لأول مرة في مشوارها الفني، إذ تقدم سرداً لتاريخ مصر الفرعوني عبر الموسم الأول من مسلسل «أُم الدنيا» الذي يعرض عبر منصة «واتش إت». سوسن بدر كشفت في حوارها مع «الشرق الأوسط» تفاصيل موافقتها على المشاركة في الموسم الأول من المسلسل كما تحدث عن مشاركتها الأولى في عالم الدراما الكويتية من خلال مسلسل «ولد أمه» الذي من المقرر عرضه قريباً عبر عدد من القنوات الخليجية ويدور حول أم مصرية لابن كويتي.

تحدثت سوسن بدر في البداية عن مشاركتها في المسلسل الوثائقي «أُم الدنيا» قائلة: «بينما كنت أذاكر مشهداً في عمل درامي ما، سألني المخرج المصري محمود رشاد عن سبب عدم وجود أي عمل وثائقي مصري فرعوني يقدمه مصريون، لأن جميع الأفلام والأعمال الوثائقية التي دارت عن مصر القديمة بالتحديد كانت من أجانب، ومنذ تلك اللحظة أصبح رشاد يعمل على تطوير تلك الفكرة من دون أن يخبرني بتفاصيلها، وظل يعمل عليها لمدة ثلاث سنوات متتالية».

وأضافت «بعد الانتهاء من فكرته، قام بعرض الفكرة على الشركة المتحدة ومنصة (واتش إت) التي تحمست بشدة للفكرة، لكونها من المهتمين بالأعمال الوثائقية، ولكن بالنسبة لي لا أنكر أنني كنت مرعوبة للغاية من المشاركة وبطولة العمل لأنني هنا أسرد وأحكي تاريخ مصر والحضارة المصرية، فلا يوجد مجال للخطأ أو ذكر أي معلومة غير صحيحة، كما أن طريقة السرد لابد أن تكون مشوقة للكبار والصغار وسكان مصر والمهاجرين منها».

وفيما يدور الموسم الأول من العمل والمكون من 15 حلقة حول الحياة المصرية القديمة، فإن الموسم الثاني سيتناول تاريخ مصر الحديث، كما تشير الحلقات أيضاً إلى تطور أشكال الحياة في مصر القديمة منذ حوالي 20 ألف عام، ونربط بين المشاهد بأهم الشخصيات التي أثرت في تاريخ مصر القديمة، وأهم الحروب التي شكلت خريطة وشكل مصر الحالي.

رفضت سوسن بدر اختيار ملكة فرعونية لتجسيد حياتها في عمل درامي، قائلة: «سابقاً كنت أفكر في شخصيات معينة لتجسيدها دراميا، ولكن بعد المشاركة في (أُم الدنيا)، وقراءاتي عن عشرات الشخصيات التاريخية، رأيت أن جميع (المصريات القدماء) لابد أن يتم تجسيدهن درامياً ليس ملكة أو ملكتين، فحياة المصريات كانت رائعة مليئة بالأحداث المشوقة، فأتذكر أن هناك سيدة نتحدث عنها في الحلقات الأخيرة من العمل كانت تسجل جميع تفاصيل حياتها بشكل كامل كمذكرات وتلك السيدة كانت حياتها مشوقة لدرجة جميلة».

وأكدت بدر أنها «تتمنى دخول التاريخ من بوابة مسلسل (أُم الدنيا)، هذا العمل الذي من المتوقع أن يستمر لمئات السنين»، بحسب تعبيرها.

وتشارك سوسن بدر لأول مرة في مسيرتها الفنية بالدراما الكويتية من خلال مسلسل «ولد أمه» الذي من المقرر عرضه خلال الأشهر المقبلة على عدة قنوات عربية «هذه هي المرة الأولى لي التي أشارك فيها بعمل درامي من دولة الكويت، ومن حسن حظي أن تكون البداية الخليجية من الكويت فهي دولة من أهم الدول العربية في الدراما التلفزيونية والمسرحية كما أنها لها مكانة كبيرة في الكتابة والأدب».

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها ستظهر في العمل الدرامي بشخصيتها المصرية وبلهجتها المصرية «أجسد في المسلسل دور والدة (عبد العزيز) وهي الشخصية التي يلعبها الفنان محمود بو شهري، وأقدم دور زوجة مصرية تزوجت من رجل كويتي وبعد فترة يتغيب الزوج في ظروف غامضة، وبسبب حبي لنجلي رفضت العودة به لبلدي، وقررت الاستقرار في الكويت لكي يكون بجوار أهله، ومن هنا تتصاعد المواقف والأزمات في حياتنا».

وكشفت سوسن بدر أنها طلبت من الفنان بو شهري تجسيد المزيد من الأعمال الدرامية الكوميدية لأنه فنان موهوب للغاية، بحسب وصفها. وتضيف: «اكتشفت خلال كواليس العمل، أنه فنان كوميدي، لذلك طلبت منه تقديم أعمال كوميدية، كما أنه شخصية جادة وتتفانى في عملها، ومن أذكى الفنانين الذين تعاملت معهم خلال الفترة الماضية».

مسلسل «ولد أمه» من إنتاج «إيجلز فيلم» للمنتج جمال سنان ومن بطولة كل من سوسن بدر، وجمال الردهان، ومحمود بو شهري وأحمد السلمان، ونور الدليمي، وأحلام حسن، وحبيب غلوم، وشيماء رحيمي وآخرين، تأليف فهد العليوة وإخراج حسين دشتي.

القاهرة: محمود الرفاعي – الشرق الأوسط

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