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شيء من هذا القبيل : نصَّ مفتوح

شيء من هذا القبيل : نصَّ مفتوح

بقلم مهدي قاسم

أعبر جسرا مهتزا وسط بلاد ما بين خرابين
أجد ظلي يستطيل شبكة تصطاد أمواجا
تحتضن أجساد غرقى تدلوا نحو حتفهم حسرة وقهرا .
***
ينبوع يفتح عينيه ببسمة مشرقة
على قبلة ورقة خريف متساقطة
أعلنت عصيانها مكوثا وإقامة دائمة
حتى عودة كرنفال الربيع بحلة جديدة
****
عصفور ضرير بخبرته البارعة ،
يستشف طريقه مستقيما برفقة ريح لطيفة ،
بين جناحيه أفق ينحني سهما مندفعا
حتى آخر شجرة في غابة
نجت من محرقة شرسة
*****
استحالت يدي زهرة بقامة ممشوقة نحو الأعالي
لتصافح غيوما مهاجرة نحو أقاصي الجنوب القاحلة .

***********

شيء من هذا القبيل : نصَّ مفتوح

بقلم مهدي قاسم ــ صحيفة صوت العراق

أعبر جسرا مهتزا وسط بلاد ما بين خرابين
أجد ظلي يستطيل شبكة تصطاد أمواجا
تحتضن أجساد غرقى تدلوا نحو حتفهم حسرة وقهرا .
***
ينبوع يفتح عينيه ببسمة مشرقة
على قبلة ورقة خريف متساقطة
أعلنت عصيانها مكوثا وإقامة دائمة
حتى عودة كرنفال الربيع بحلة جديدة
****
عصفور ضرير بخبرته البارعة ،
يستشف طريقه مستقيما برفقة ريح لطيفة ،
بين جناحيه أفق ينحني سهما مندفعا
حتى آخر شجرة في غابة
نجت من محرقة شرسة
*****
استحالت يدي زهرة بقامة ممشوقة نحو الأعالي
لتصافح غيوما مهاجرة نحو أقاصي الجنوب القاحلة .

***********

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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