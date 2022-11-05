شيء من هذا القبيل : نصَّ مفتوح

شيء من هذا القبيل : نصَّ مفتوح
بقلم مهدي قاسم
أعبر جسرا مهتزا وسط بلاد ما بين خرابين
أجد ظلي يستطيل شبكة تصطاد أمواجا
تحتضن أجساد غرقى تدلوا نحو حتفهم حسرة وقهرا .
***
ينبوع يفتح عينيه ببسمة مشرقة
على قبلة ورقة خريف متساقطة
أعلنت عصيانها مكوثا وإقامة دائمة
حتى عودة كرنفال الربيع بحلة جديدة
****
عصفور ضرير بخبرته البارعة ،
يستشف طريقه مستقيما برفقة ريح لطيفة ،
بين جناحيه أفق ينحني سهما مندفعا
حتى آخر شجرة في غابة
نجت من محرقة شرسة
*****
استحالت يدي زهرة بقامة ممشوقة نحو الأعالي
لتصافح غيوما مهاجرة نحو أقاصي الجنوب القاحلة .
***********
شيء من هذا القبيل : نصَّ مفتوح
بقلم مهدي قاسم ــ صحيفة صوت العراق
أعبر جسرا مهتزا وسط بلاد ما بين خرابين
أجد ظلي يستطيل شبكة تصطاد أمواجا
تحتضن أجساد غرقى تدلوا نحو حتفهم حسرة وقهرا .
***
ينبوع يفتح عينيه ببسمة مشرقة
على قبلة ورقة خريف متساقطة
أعلنت عصيانها مكوثا وإقامة دائمة
حتى عودة كرنفال الربيع بحلة جديدة
****
عصفور ضرير بخبرته البارعة ،
يستشف طريقه مستقيما برفقة ريح لطيفة ،
بين جناحيه أفق ينحني سهما مندفعا
حتى آخر شجرة في غابة
نجت من محرقة شرسة
*****
استحالت يدي زهرة بقامة ممشوقة نحو الأعالي
لتصافح غيوما مهاجرة نحو أقاصي الجنوب القاحلة .
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