شيء من هذا القبيل : نصَّ مفتوح

بقلم مهدي قاسم

أعبر جسرا مهتزا وسط بلاد ما بين خرابين

أجد ظلي يستطيل شبكة تصطاد أمواجا

تحتضن أجساد غرقى تدلوا نحو حتفهم حسرة وقهرا .

***

ينبوع يفتح عينيه ببسمة مشرقة

على قبلة ورقة خريف متساقطة

أعلنت عصيانها مكوثا وإقامة دائمة

حتى عودة كرنفال الربيع بحلة جديدة

****

عصفور ضرير بخبرته البارعة ،

يستشف طريقه مستقيما برفقة ريح لطيفة ،

بين جناحيه أفق ينحني سهما مندفعا

حتى آخر شجرة في غابة

نجت من محرقة شرسة

*****

استحالت يدي زهرة بقامة ممشوقة نحو الأعالي

لتصافح غيوما مهاجرة نحو أقاصي الجنوب القاحلة .

***********

شيء من هذا القبيل : نصَّ مفتوح

بقلم مهدي قاسم ــ صحيفة صوت العراق

أعبر جسرا مهتزا وسط بلاد ما بين خرابين

أجد ظلي يستطيل شبكة تصطاد أمواجا

تحتضن أجساد غرقى تدلوا نحو حتفهم حسرة وقهرا .

***

ينبوع يفتح عينيه ببسمة مشرقة

على قبلة ورقة خريف متساقطة

أعلنت عصيانها مكوثا وإقامة دائمة

حتى عودة كرنفال الربيع بحلة جديدة

****

عصفور ضرير بخبرته البارعة ،

يستشف طريقه مستقيما برفقة ريح لطيفة ،

بين جناحيه أفق ينحني سهما مندفعا

حتى آخر شجرة في غابة

نجت من محرقة شرسة

*****

استحالت يدي زهرة بقامة ممشوقة نحو الأعالي

لتصافح غيوما مهاجرة نحو أقاصي الجنوب القاحلة .

***********

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