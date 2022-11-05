ضجة في العراق حول حضور ضباط حفلاً فنياً

أثار مقطع فيديو لضباط عراقيين حضروا حفلاً فنياً في بغداد، إلى جانب شابة من مشاهير التواصل الاجتماعي، ضجة واسعة، وصلت إلى حد فتح تحقيق عسكري.

ويعود الحفل لمؤسسة فنية قدمت جوائز تكريم لشخصيات عامة على «جهودهم خلال عام 2022»، كان من بينهم ضباط، وشابة تدعى سارة حيدر، تبين أنها من المؤثرات في مواقع التواصل بوصفها «ماكيرا».

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وتظهر فيه سارة واقفة إلى جانب ضابطين يؤديان التحية العسكرية أثناء عزف السلام الجمهوري، مع بداية الحفل.

ونشرت سارة على صفحتها في «فيسبوك» صورة قالت إنها لتكريمها «كأفضل ماكيرا في العراق»، لكنها اختارت مقطع فيديو أظهر حضوراً عسكرياً.

وعلى الفور، شكلت وزارة الدفاع مجلس تحقيق بحق الضباط «لمعرفة حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد إكمال التحقيق»، وفقاً لبيان صحافي.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، إن «الزي العسكري مقدس، لكن محبة الناس لمنتسبي الداخلية والدفاع تجعلهم قريبين منهم، ولذلك يُطلب منهم الحضور في بعض المناسبات والمهرجانات».

وأشار معن إلى أن «المشاركين في الحفل لم يفكروا بحسن نية بالطريقة التي أحدثت كل هذه الضجة، كما أن الضابط غير مجبرين بالحضور لهكذا مهرجانات».

وتكررت الحوادث التي ربطت على نحو لافت بين ضباط في المؤسسة العسكرية ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن عدداً من النجوم والمؤثرين أعلنوا صراحة أن «علاقات قوية تربطهم مع الضباط»، بل إن هناك من ادعى حصوله على الحماية منهم.

ولم يتطرق المسؤولون الحكوميون إلى مسألة حضور الضباط المناسبات العامة، كما أن القوانين العراقية لم تخصص بنداً عقابياً لذلك.

وينص قانون الانضباط العسكري في العراق على معاقبة أي ضابط وجد في حالة سكر، أو دخل بلباس عسكري محلات البغاء أو المحلات المعدة للقمار أو المحلات المهينة للشرف العسكري، أو رافق أشخاصاً معروفين بالصيت الرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع علمه بذلك.