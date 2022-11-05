عرض سيارة شوماخر خلال مزاد في جنيف

04 نوفمبر 2022
وتتوقع “سو ذبيز” أن تباع السيارة الحمراء “شاسيه 229″، التي قادها السائق الألماني شوماخر 9 مرات، بنحو 9.4 مليون دولار.
وقال فنسن لوزوي المساعد التنفيذي لمدير المبيعات في سوذبيز: “إنها مميزة لأنها واحدة من 4 سيارات فقط حققت أكثر من 4 انتصارات في تاريخ فيراري، خاصة مع أحد أمهر السائقين في جيله، مايكل شوماخر”.
وغاب شوماخر عن الأنظار منذ تعرضه لإصابة في المخ خلال حادث تزلج في جبال الألب، في ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وتوج شوماخر بطلًا للعالم مرتين مع بنيتون في 1994 و1995 وفاز بعد ذلك باللقب 5 مرات متتالية مع فيراري ما بين 2000 و2004 ثم اعتزل في 2006 لكنه عاد إلى صفوف مرسيدس ما بين 2010 و2012.