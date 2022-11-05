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عرض سيارة شوماخر خلال مزاد في جنيف

04 نوفمبر 2022

أعلنت صالة سوذبيز للمزادات أن سيارة فيراري التي فاز بها مايكل شوماخر في 5 سباقات في طريقه إلى التتويج بلقب بطولة العالم فورمولا 1 في 2003 ستعرض في مزاد بجنيف الأسبوع المقبل.

وتتوقع “سو ذبيز” أن تباع السيارة الحمراء “شاسيه 229″، التي قادها السائق الألماني شوماخر 9 مرات، بنحو 9.4 مليون دولار.

وقال فنسن لوزوي المساعد التنفيذي لمدير المبيعات في سوذبيز: “إنها مميزة لأنها واحدة من 4 سيارات فقط حققت أكثر من 4 انتصارات في تاريخ فيراري، خاصة مع أحد أمهر السائقين في جيله، مايكل شوماخر”.

وغاب شوماخر عن الأنظار منذ تعرضه لإصابة في المخ خلال حادث تزلج في جبال الألب، في ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وتوج شوماخر بطلًا للعالم مرتين مع بنيتون في 1994 و1995 وفاز بعد ذلك باللقب 5 مرات متتالية مع فيراري ما بين 2000 و2004 ثم اعتزل في 2006 لكنه عاد إلى صفوف مرسيدس ما بين 2010 و2012.

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