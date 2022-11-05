غوارديولا يكشف تطورات إصابة هالاند

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إرلينغ هالاند “تحسن للغاية” وقد يعود للعب في مواجهة فولهام السبت. ولم يغامر غوارديولا بهالاند في مواجهة إشبيلية بدوري أبطال أوروبا، منتصف الأسبوع، بعد أن حسم سيتي بالفعل صدارة المجموعة، وذلك بعدما تعرض النرويجي لإصابة أمام ناديه السابق بروسيا دورتموند في الأسبوع السابق.

وسجل هالاند، 22 هدفًا في مختلف المسابقات، وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: “أصبح أفضل بكثير. وسنحدد (موقفه) اليوم. إنها خطوة إيجابية، بدأ التدريب، اليوم، وسنرى بعد الظهيرة، وسنأخذ برأيه في الاعتبار، ورأي الطبيب (إن كان سيلعب) 90 دقيقة أو أقل، سنرى”.