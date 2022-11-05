مسرور بارزاني يتلقى تهاني الكاظمي وعبد المهدي باختياره نائباً لرئيس الديمقراطي الكوردستاني

تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي.

وخلال الاتصال الهاتفي، قدم الكاظمي تهانيه وتبريكاته بمناسبة انطلاق المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني، واختيار مسرور بارزاني نائباً لرئيس الحزب، كذلك تمنى التوفيق والنجاح للمؤتمر وللحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأعرب مسرور بارزاني عن امتنانه وتقديره لرئيس الوزراء العراقي السابق على اتصاله وصدق مشاعره.

كما تلقى مسرور بارزاني، برقية تهنئة من رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي.

وقدم عبد المهدي في برقيته، خالص التهاني والتبريكات بمناسبة انطلاق المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني، واختيار مسرور بارزاني نائباً لرئيس الحزب، كما عبّر عن تمنياته للمؤتمر وللحزب الديمقراطي الكوردستاني بالتوفيق والنجاح.

ووجّه مسرور بارزاني شكره إلى رئيس الوزراء العراقي الأسبق على تهنئته وصدق مشاعره.

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