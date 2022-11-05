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ناغلسمان يكشف موعد مشاركة نوير

04 نوفمبر 2022

المانيا – كأس العالم

قال يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ إن الحارس مانويل نوير استعاد لياقته وقد يعود للمباريات السبت في مواجهة هيرتا برلين بعد تعافيه من إصابة في الكتف أبعدته عن الملاعب لمدة شهر.

وغاب نوير الحارس الأول لمنتخب ألمانيا عن المباريات منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بينما حامت الشكوك حول مشاركته في كأس العالم في قطر هذا العام.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحفي: “مانويل سيعود للتشكيلة وسيشارك في المباراة إذا سارت الأمور على ما يرام في المران الأخير اليوم، سنرى كيف ستكون حالة الكتف وإذا كان الوضع جيدا فإنه سيلعب”.

ويتوقع أن تسعد هذه الأخبار مدرب منتخب ألمانيا هانز فليك الذي سيعلن تشكيلته لنهائيات كأس العالم الخميس المقبل.

وقال ناغلسمان أيضا: “لم ننتظر أطول من اللازم. انتظرنا حتى زوال الألم.. عند العودة من الإصابة تكون هناك دوما مخاطر لكن المخاطر تكون أقل كثيرا عندما يعطي الطاقم الطبي الضوء الأخضر”.

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