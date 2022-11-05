 هولندا تلجأ إلى الفحم لتوليد الكهرباء لتعويض الغاز الروسي

رفعت هولندا القيود التي تفرضها على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في خطوة تسعى من خلالها إلى تعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي، غداة إعلان جارتها ألمانيا اتّخاذ خطوة مماثلة. وأعلن وزير شؤون المناخ والطاقة الهولندي روب يتن في مؤتمر صحفي أن “الحكومة قررت أن ترفع فورا القيود المفروضة على الإنتاج في المحطات الكهربائية العاملة بالفحم من العام 2022 وحتى العام 2024”. وأوضح أن “هذا الأمر يعني أن المحطات الكهربائية العاملة بالفحم يمكنها أن تعمل مجددا بكامل طاقتها بدلا من الحد الأقصى المحدد بـ35 بالمئة”. ويأتي قرار هولندا غداة قرار مماثل اتخذته ألمانيا بزيادة اعتمادها على الفحم لتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي.

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