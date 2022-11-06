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إصابة مدير الدفاع المدني بانهيار البناية التجارية المحترقة في الوزيرية

أصيب مدير عام الدفاع المدني، وعدد من رجال الاطفاء، اليوم الأحد، بجروح بليغة، خلال محاولتهم مكافحة الحريق الذي اندلع في أحدى المباني التجارية في منطقة الوزيرية وسط بغداد.

وأظهر مقطع فيديو ، انهيار جزء من مخزن العطور في منطقة الوزيرية وسط البغداد، الذي ما تزال فرق الدفاع المدني تكافح من أجل إخماد النيران التي اندلعت فيه منذ ساعات الصباح الأولى.

وذكر مصدر أمني، لـ(بغداد اليوم)، أن “انهيار جزء من المبنى تسبب في إصابة مدير عام الدفاع المدني وعدد من رجال الاطفاء، بجروح بليغة اثناء محاولتهم إخماد النيران”.

وأضاف أن “المصابين تم نقلهم إلى مدينة الطب وسط بغداد، لتلقي العلاج”.

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