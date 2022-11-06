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احتجاز حاكم منطقة يونانية عدة ساعات في تركيا

أعلنت أثينا، السبت، أنّها احتجّت رسمياً لدى تركيا بعد “احتجاز” حاكم منطقة يونانية كان يزور البلاد لبضع ساعات.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان: “ندين بشكل قاطع الاحتجاز غير المقبول والتعسّفي تماماً، ورفض السلطات التركية في إزمير دخول حاكم مقدونيا الوسطى”.

وأضافت: “ننتظر من السلطات التركية المختصّة تقديم تفسيرات فورية، وندعوها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل”.

وكان حاكم مقدونيا الوسطى أبوستولوس تزيتزيكوستاس، متوجّهاً إلى إزمير لحضور اجتماع الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية.

وأشارت المعلومات المتوافرة في أثينا إلى أنه منع من الدخول إلى الأراضي التركية عند وصوله إلى ميناء تلك المدينة، وانتظر في مكتب لمدة ست ساعات.

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