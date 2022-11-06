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استمرار عمليات العد والفرز وترقب لنتائج انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني

استمرار عمليات العد والفرز وترقب لنتائج انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني

تستمر عمليات العد والفرز للأصوات في انتخابات اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وسط ترقب إعلان النتائج بعد ظهر اليوم في مراسم ختامية يحضرها الرئيس مسعود بارزاني.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس مسعود بارزاني في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد 6 تشرين الثاني ٢٠٢٢، كلمة ضمن اختتام أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ويلي ذلك الإعلان عن النتائج الرسمية لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب.

وانتهت عملية التصويت في انتخابات اختيار أعضاء اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في الساعة الخامسة من مساء أمس السبت في اليوم الثالث للمؤتمر الرابع عشر للحزب في دهوك.

واستغرقت عملية العد والفرز أكثر من 12 ساعة، ولم تواجه العملية أي مشاكل وفق ما افاد مراسل كوردستان 24.

وكان من المقرر أن تتم عملية التصويت عن طريق الاقتراع الإلكتروني، مساء الجمعة، لكنها تأجلت إلى السبت بسبب خلل تقني.

واختار أعضاء المؤتمر الذين تجاوز عددهم ألف شخص، من بين المرشحين الـ 130 لانتخاب 41 عضواً في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

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